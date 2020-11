LigaPro pide a Manzur que aclare denuncias por supuesta corrupción en el arbitraje ecuatoriano

La Liga Profesional de Fútbol de Ecuador le solicitó este jueves a Carlos Manzur que aclare las denuncias realizadas por supuesta corrupción en el arbitraje del fútbol ecuatoriano. El directivo presentó el lunes su renuncia a la Comisión de Arbitraje de la FEF, que presidía, tras la mala actuación de los colegiados en la cuarta jornada de la segunda etapa, acusando la existencia de corrupción.

En declaraciones que emitió Manzur para este Diario luego de su renuncia a la Comisión sostuvo: “Si un jugador comete un error se le da más confianza para que trabaje; con los árbitros debería ser igual, pero si un árbitro se equivoca todos quieren sanciones para que no pite más”. Además, agregó: “Corrupción existe, pero la única forma de luchar contra ella es eliminar al corruptor”.

Luego complementó: “Aun cuando mañana cambiemos a todos los árbitros, los corruptores estarán siempre al acecho. Y cuando me refiero a corrupción no me refiero solo a dinero. Aquellos que amedrentan, que insultan, que adulan o que buscan hacer favores a los árbitros persiguen el mismo fin, solo que con medios diferentes”.

Ante estas declaraciones, el organismo rector del campeonato ecuatoriano le solicitó al exdirectivo a través de un comunicado firmado por su presidente Miguel Ángel Loor, que clarifique sus aseveraciones. “Solicito a usted que aclare sus antedichas expresiones efectuadas a la prensa, particularmente en el sentido de a qué competiciones se refiere; y, de ser el caso para las organizadas por LigaPro (series A y B), inmediatamente nos facilite los documentos e información de soporte, con el fin de proceder en consecuencia, acorde a nuestra reglamentación de aplicación”, señala la misiva.

La misma argumenta que “la Comisión Nacional de Árbitros de la FEF designa a los árbitros para los partidos que organiza la LigaPro (series A y B) y los de la misma FEF (segunda categoría)”.