Llega Raya, la heroína con la que Disney supera por fin los estereotipos

‘Raya y el último dragón’ es la primera película de animación de Disney terminada en plena pandemia. Ambientada en el sudeste asiático, cuenta cómo una niña y una dragona vencen al mal con confianza y unión. Desde hoy en cines y Disney + premium.

Una guerrera y una dragona en una tierra dividida y asolada por una amenaza mortal deben convencer a sus enemigos para unise a ellos y vencer al mal. Esta es la premisa de Raya y el último Dragón, la última creación Disney que llega hoy a los cines y a Disney+, previo pago de 29 euros, en España.

La película atesora varios hitos en la historia de la compañía: es la primera ambientada en el sudeste asiático; es la primera película estrenada tras la pandemia -y tuvo que acabarse en pleno confinamiento a distancia-; es la primera con una clara perspectiva de género en todos los ámbitos: las protagonistas -Raya y la dragona-, la antagonista (Namaari), las líderes de los pueblos divididos, pero sobre todo las soluciones propuestas dibujan realmente unos personajes femeninos poderosos y superan el estereotipo.

LA HIJA DE LA GUIONISTA INSPIRÓ EL PERSONAJE DE RAYA

El personaje de Raya está inspirado de alguna manera en la hija de 9 años de la guionista Adele Lim: “Es una apasionada de los ninja y de las películas de acción. Pensé en la pelicula que a ella le gustaría ver y que a mí me hubiera gustado ver de niña, una guerrera tan cañera como ella, porque no encontré un personaje tan poderoso y con el que me pudiera identificar tanto como con Raya”, explica la escritora de origen malayo.

La aventura de Raya parte de un mundo en otro tiempo próspero, unido y feliz, que ahora está dividido por la codicia, un tanto postapocalíptico. En el que Raya, a lomos de su mascota -un simpático personaje mezcla entre erizo gigante, armadillo y bicho bola- tendrá que encontrar al dragón perdido y con él unir los fragmentos de una piedra mágica para restablecer el equilibrio. Para ello atravesará las cinco tierras de Kumandra, ubicadas a orillas de un río con forma de dragón, y deberá convencer a sus enemigos para unirse a su causa. Y como su principal arma, además de la inteligencia, contará con las artes marciales que han contado con el dramaturgo vietnamita y guionista Qui Nguyen para dodumentarlas y diseñarlas.

UNA HISTORIA POSAPOCALÍPTICA TRAS EL APOCALIPSIS DE LA COVID

La película comenzó a gestarse hace cuatro años, y creció al amparo del Disney Trust -una especie de comité de sabios importado del modelo Pixar, que va supervisando el proceso de creación de forma conjunta. Y a pesar del paralelismo con la pandemia -una gran amenaza que se multiplica rápidamente, un pueblo dividido, y la confianza y la unidad como única salida- sus directores explican que ha sido pura casualidad en la primera película disney de la covid.

“Ha sido una desafortunada coinciencia porque la película ya estaba planteada hace un año y medio, y con la llegada de la covid nos dimos cuenta de la gran semejanza de la película que estábamos haciendo con lo que ocurría”, explica el mexicano Carlos López Estrada, que está trabajando ya en otra película animada de Disney. Él es miembro del Trust, al igual que Don Hall, el otro director del film que antes de Raya dirigió Vaiana y ganó un Oscar por Big Hero 6.

Según explica la productora Osnat Shurer (Vaiana) a SensaCine, gran parte del equipo creativo y técnico ha estado formado por mujeres en todos los ámbitos del proceso: productora, guionista, incluso los técnicos. Por eso sorprende que la dirección haya recaído en dos hombres: López Estrada y Don Hall. “En realidad ha sido un trabajo en equipo. Ellos han manejado el volante en esta etapa pero todos navegamos en esto juntos y siempre han sido muy receptivos a nuestras sugerencias. (…) Además los problemas de esta heroína, no son problemas de género, sino de alguien que debe afrontar una gran amenaza”, explica Shurer.

LA UNIDAD Y LA CONFIANZA

Las dos claves de la película para vencer al enemigo son la confianza y la unidad, que según la productora sacaron de su visita al sudeste asiático para documentarse. “Visitamos varios de los 11 países del sudeste asiático y lo que más nos impactó era cómo en unos países con tanta diversidad cultural y religiosa eran capaces de apartar las diferencias y encontrar puntos en común para trabajar juntos en su comunidad y ese era el mensaje que queríamos dejarles a nuestros niños”, explica la productora.

Una película repleta de aventuras, duelos de artes marciales, heroínas y enemigas poderosas y fantasía a repartir para compartir en familia.