Los Sudamericanos sub-20 y sub-17 se jugarán en el segundo semestre de 2021

Los Sudamericanos Sub 20 y Sub 17 fueron postergadas debido a los “contratiempos que ha vivido el mundo por el Covid-19”, informó la Federación Colombiana de Fútbol el 23 de diciembre. El Sudamericano Sub 20, que tiene a Colombia como sede, debía jugarse del 2 al 21 febrero de 2021. Ahora, se realizará en el segundo semestre del año próximo.

Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en Primicias.ec: https://www.primicias.ec/noticias/jugada/sudamericanos-sub20-sub17-conmebol-2021/

Por su parte, el Sudamericano Sub 17 se desarrollará en Ecuador. Estaba previsto para marzo de 2021 y de igual manera se jugará en la segunda parte del año entrante.

Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en Primicias.ec: https://www.primicias.ec/noticias/jugada/sudamericanos-sub20-sub17-conmebol-2021/

La Conmebol manifestó que ambos campeonatos no serán clasificatorios a los mundiales ya que fueron suspendidos por la FIFA. El objetivo es “generar y potenciar el desarrollo de las categorías juveniles”. Además, el organismo rector del fútbol sudamericano sostiene que es importante que esta generación de jugadores tengan la oportunidad de competir entre sí a nivel internacional. La fecha exacta de los Sudamericanos se dará a conocer más adelante por la Conmebol, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia en los próximos meses.

Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en Primicias.ec: https://www.primicias.ec/noticias/jugada/sudamericanos-sub20-sub17-conmebol-2021/