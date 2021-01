‘Morbius’ retrasa su estreno siete meses. ¿Ocurrirá lo mismo con ‘Viuda Negra’ y ‘Fast & Furious 9?

El año 2020, golpeado por la crisis del coronavirus, se caracterizó por la cantidad de estrenos cinematográficos que vieron retrasada su llegada a las salas de cine. 2021 parecía la luz al final del túnel, pero a solo 12 días de este nuevo año, un ‘blockbuster’ acaba de sufrir otro cambio de fecha. Morbius, la película dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jared Leto, ha retrasado su llegada a las salas de cine siete meses. El filme aterrizará en la cartelera de Estados Unidos el 8 de octubre. Su anterior fecha era el 19 marzo en Norteamérica y el 26 de marzo en España. En nuestro país habrá que esperar para descubrir qué día elige Sony Pictures para estrenar la película sobre el personaje de Marvel.

El retraso de Morbius podría ser solo el primero de 2021. Como indica Variety, Hollywood parece estar preparándose para cambiar la fecha de estreno de otros tantos títulos cinematográficos. El medio antes citado señala que los casos de coronavirus en muchas zonas de Estados Unidos están incrementándose y, aproximadamente, el 65% de los cines siguen cerrados. El mercado de EE.UU. es clave a la hora de estrenar un filme en una sala y parece algo imposible que películas como Cinderella (5 de febrero), protagonizada por Camila Cabello, y The King’s Man: La primera misión (12 de febrero) puedan cumplir con sus fechas de estreno.

Pero, ¿qué ocurrirá con otros títulos como Viuda Negra (7 de mayo), Fast & Furious 9 (28 de mayo) o Sin tiempo para morir (2 de abril)? Durante la promoción de Bruja Escarlata y Visión, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige, ha hablado sobre el estreno de la cinta en solitario en cines de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). La película, dirigida por Cate Shortland, iba a llegar a las carteleras a principios de 2020. No obstante, el coronavirus ha provocado su retraso en varias ocasiones.

“Si tuviese una bola de cristal, miraría y te lo diría. No la tengo. Todo lo que puedo decirte es que, durante los últimos tres años, desde que Bob Iger me llevó a su oficina y me habló sobre la plataforma de ‘streaming’ que se convertiría en Disney+ y nos pidió empezar a trabajar en programas para ella, nuestro plan a largo plazo era tener el Universo Cinematográfico de Marvel y la narración entretejidos entre los estrenos episódicos semanales en Disney+ y los estrenos en cines. Mi gran esperanza es que eso continúe. No me preguntes semana por semana lo que va a ocurrir en este mundo. No tengo ni idea y no quiero suponerlo”, ha respondido Feige en Deadline.

De momento, el único estudio que ha decidido llevar a los cines sus películas más esperadas es Warner Bros. Su estrategia supone estrenar de forma simultánea sus títulos cinematográficos en cines y en HBO Max el mismo día. Los espectadores han experimentado ya este plan por primera vez con Wonder Woman 1984, la secuela sobre la superheroína interpretada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins. Lo mismo ocurrirá con Dune y El Escuadrón Suicida, por ejemplo. Disney, por otro lado, también ha utilizado su plataforma de ‘streaming’ para estrenar ciertos títulos con diferentes estrategias. Mulán llegó a Disney+ mediante Acceso Premium, lo que supuso a los suscriptores pagar un precio adicional para poder verla. Soul, por otro lado, llegó a la plataforma de ‘streaming’ sin coste adicional. Otros títulos futuros como Encantada 2, Sister Act 3, El retorno de las brujas 2, Pinocho y Peter Pan y Wendy también se estrenarán directamente en Disney+.

La evolución del coronavirus será clave de cara a la decisión de los estudios para estrenar sus títulos en 2021. Sobre todo en aquellos mercados clave en la industria cinematográfica como es el caso de Estados Unidos.