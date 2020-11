Murió Sean Connery, uno de los más famosos en el papel de James Bond

El destacado actor británico Sean Connery, quien interpretó al legendario James Bond en siete películas, murió este sábado a la edad de 90 años, según informó su familia.

Fue el primero que llevó el papel del agente 007 a la gran pantalla, apareciendo en siete filmes de la saga.

Durante su carrera artística, que duró varias décadas, ganó un Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Connery también es conocido por sus papeles en películas como The Hunt for Red October (“La caza del Octubre Rojo”), Indiana Jones and the Last Crusade (“Indiana Jones y la última cruzada”) y The Rock (“La Roca”).

La crítica cinematográfica lo calificó en varias oportunidades como el mejor actor que ha interpretado al agente 007 en la franquicia.