Novavax informó que su vacuna contra el COVID-19 mostró un 96% de efectividad contra la cepa original del virus

La farmacéutica Novavax informó este jueves que su vacuna contra el COVID-19 mostró un 96 por ciento de efectividad contra la cepa original del virus en un estudio a gran escala llevado a cabo en el Reino Unido.

El inoculante también fue efectivo en un 86 por ciento contra la variante británica y en un 55 por ciento en un ensayo más pequeño llevado a cabo en Sudáfrica, cuyos participantes estuvieron expuestos principalmente a la más contagiosa cepa que circula en el país. No obstante, en estos casos la efectividad para prevenir casos graves y muertes fue del 100 por ciento.

De acuerdo con The New York Times, el ensayo de Sudáfrica fue relativamente pequeño, con solo 4.400 voluntarios, y no fue diseñado para ofrecer una estimación precisa de cuánta protección brinda la vacuna.

Los datos de eficacia son similares a los de las vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna.

Según reportó Reuters, la farmacéutica usará la información para solicitar su aprobación en distintos países. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ya estudia su efectividad.

A principios de marzo, la compañía dijo que espera pedir la habilitación de su vacuna a comienzos del segundo trimestre en Reino Unido y poco después en Estados Unidos.

Novavax dijo, no obstante, que no tiene garantías de que las autoridades estadounidenses accedan a analizar su solicitud que, de momento, se basará solo en los resultados de los ensayos de fase 3 realizados en Reino Unido mientras que otros similares continúan en Estados Unidos. El gobierno británico ya ha acordado la compra de 60 millones de la vacuna de Novavax

Novavax dijo haber abierto un diálogo con la agencia estadounidense de medicamentos (FDA) “con un pedido potencial de permiso de utilización urgente en el segundo trimestre”, añadió.

Si le FDA rehúsa estudiar los datos británicos, el procedimiento se iniciará tras conocer los resultados de los ensayos en Estados Unidos y México en los que participan 30.000 personas.

Los resultados están en línea con información publicada a finales de enero.

En ese entonces, el presidente y director ejecutivo de la empresa, Stanley Erck, dijo que la vacuna “tiene el potencial de jugar un papel importante en la solución de esta crisis de salud pública global”. “Tenemos la primera prueba, somos los primeros en realizar una prueba de eficacia frente a un virus cambiante”, dijo Erck. La compañía dijo en enero que comenzaría a probar un nuevo inoculante diseñado para ofrecer mayor protección contra la variante sudafricana.

La vacuna de Novavax no utiliza la tecnología de ARN mensajero, como el caso de Pfizer y Moderna, sino que recurre a la inyección de proteínas del coronavirus para generar respuesta inmunológica, una técnica más tradicional.