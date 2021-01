Oficial: la familia de Michael Schumacher acordó mostrar imágenes inéditas del piloto para un nuevo documental

El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher esquiaba en la estación alpina de Méribel junto a su familia cuando se golpeó la cabeza contra una roca que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso, por lo que un helicóptero tuvo que trasladarlo de urgencia a un nuevo centro médico en Grenoble en donde se informó que su estado era crítico. Luego, estuvo en coma inducido por seis meses y desde entonces, y debido a una decisión de su familia, su estado de salud es un misterio.

Ahora, los seguidores del alemán multicampeón de la Fórmula 1 oyeron una noticia que los esperanzan porque la portavoz de la familia, Sabine Kehm, confirmó que se está realizando un documental sobre la vida del alemán, quien se convirtió a principios de milenio en uno de los mejores y más famosos deportistas del planeta.

“La película retrata la impresionante carrera de Michael, pero también muchas de las facetas del hombre complejo. El piloto de Fórmula 1 despiadado y atrevido, el atleta ambicioso, el mecánico consumado con un talento técnico único, el jugador de equipo confiable y el hombre de familia amoroso”.

Según informó el portal británico Daily Mirror, los cineastas alemanes Michael Wech y Hanns-Bruno Kammertons están a cargo de la creación de este film cuya producción se demoró por la pandemia del coronavirus. Pero lo más destacado es que la familia ha aceptado compartir imágenes exclusivas de Schumi, lo cual entusiasma a sus fans, quienes no saben absolutamente nada sobre su estado actual y se ilusionan por poder enterarse de alguna novedad.

Lo último que se conoce proviene de la información brindada por Jean Todt, actual presidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), quien al ser consultado sobre el estado del ex piloto en diciembre de 2020, declaró: “Soy muy discreto sobre este tema”, en una extensa entrevista que le brindó al medio francés Ouest France. Sin embargo, agregó: “Desde entonces (29 de diciembre de 2013, el día del accidente), ha sido tratado para poder volver a una vida más normal”.

La otra importante filtración provino de Elisabetta Gregoraci, ex pareja de Flavio Briatore, quien fuera jefe del heptacampeón del mundo en su etapa en el equipo Benetton. “No habla. Se comunica con los ojos. Solo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son”, dijo la mujer en una charla en la casa, según consignó el portal Sport Mediaset en septiembre de 2020.

En 2019, el alemán de 52 años pasó por el Hospital Georges-Pompidou y entró en una camilla cubierto por una manta azul que tapaba completamente su rostro y su cuerpo, rodeado de una decena de personas que formaban parte del dispositivo de seguridad. Allí, fue atendido por Philippe Menasché, pionero de la terapia celular para curar la insuficiencia cardíaca.

El médico no afirmó haber trabajado directamente sobre Schumi y negó que estuvieran realizando un “experimento” como se había dicho en primera instancia: “Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún ‘experimento’, término abominable que no se corresponde con una visión sería de la medicina”.

Después de aquel episodio que duró una semana y que acabó con el regreso de Schumacher a su mansión, su esposa, Corinna Betsch, rompió el silencio y le brindó una entrevista a la publicación alemana She’s Mercedes Magazine, en la que dio algunas precisiones sobre el estado de salud de su marido: “En este momento está en las mejores manos posibles y nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. Puede estar seguros de ello”.

Por todo esto, es una novedad sorprendente que la familia haya aceptado aportar documentación audiovisual a la creación de este documental que llevará el nombre del ex corredor de Ferrari y cuya fecha de estreno aún es una incógnita.