Barcelona, con mala ‘fortuna’ copera

“No tuvimos fortuna para convertir”, dijo en rueda de prensa Guillermo Almada, entrenador de Barcelona, tras el empate en blanco con el General Díaz, de Paraguay, la noche del miércoles pasado, en el estadio Monumental, por la Copa Sudamericana. Seguramente el charrúa se refería a las tres veces que Ariel Nahuelpán estrelló el balón en los postes del guardameta Diego Barreto.

“La sensación es de tranquilidad, no de felicidad. Hicimos los méritos para llevarnos el resultado con un marcador bastante claro. Hicimos un buen segundo tiempo, con mucha más movilidad y juego por las bandas”, declaró Almada.

Sobre las opciones de gol el adiestrador canario agregó: “Lamentablemente no las pudimos meter, que en definitiva era lo que nos habría dado el triunfo. No me voy feliz porque debimos haber ganado con una gran diferencia”.

Según Almada, “el fútbol es inexplicable porque esto nos sucedió el año pasado en varios partidos (atacar y no poder anotar). Uno les dice a los jugadores que si se repiten situaciones como las de hoy (el miércoles anterior) seguramente vamos a ganar la mayoría de los partidos. (Ante General Díaz) no tuvimos la fortuna de convertir”.

Sobre la expulsión de Máximo Banguera, en tiempo de adición por derribar a Wilson Ibarrola cuando el paraguayo contaba con una posición manifiesta de gol, el DT dijo: “Quedamos con diez casi todo el segundo tiempo e hicimos un desgaste importante”.

Mientras, Carlos Alfaro Moreno, vicepresidente deportivo de Barcelona, resumió: “El equipo (torero) estaba volcado completamente en ataque, la reacción de Máximo fue extraordinaria. Nos salvó Máximo. Nos queda la ilusión de los 90 minutos en Paraguay”.

La cautela de Almada y Alfaro contrastó con el enojo de Jorge González, presidente de General Díaz. “No recibimos un buen trato por parte de la dirigencia. Nos cortaron la luz y el agua en el camerino, mandaron a los directivos a la General Norte, no nos recibió ningún dirigente (barcelonista). Pensamos poner una queja en Conmebol”, se quejó.

