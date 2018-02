La Guardia Civil registró el avión de la famila Guardiola en busca de Carles Puigdemont

“Me lo explicó mi mujer. Pasó lo que se publicó. Fue la Policía o la Guardia Civil, me imagino, no sé cómo están ahora las leyes aeroportuarias, ni idea. Pero me imagino que tienen derecho a pararnos y a inspeccionar. Pasaron, vieron que estaba la familia, se fueron y nada más”, aseguró el entrenador del Manchester City en conferencia de prensa.