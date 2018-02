Apple prepara AirPods más inteligentes y con resistencia al agua

Al parecer, el tiempo le dio la razón a Apple. Porque tras la polémica eliminación del puerto de audífonos del iPhone, llegó la carga inalámbrica y con ello, los AirPods, audífonos inteligentes

inalámbricos que debido al buen recibimiento por parte de los usuarios, al parecer tendrán una segunda versión, con varias mejoras.

De acuerdo a Mark Gurman, un analista de Bloombergconocido por sus acertadas predicciones en cuanto a productos venideros de la empresa de la manzana, los nuevos audífonos tendrán un chip W2 (mismo que utiliza el Apple Watch Series 3) más avanzado que su primera versión, por lo que la conexión Bluetooth será más estable, y la batería también será mejor administrada y con mayor autonomía.

Asimismo, se espera que la asistente Siri pueda ser invocada sólo con la voz, de la misma forma que en los iPhone o el HomePod, sin la necesidad de realizar los dos toques en los audífonos. Y no será la

única novedad, ya que los nuevos AirPods serán resistentes al agua, por lo que la lluvia o salpicaduras de agua no le harán mayor daño, aunque no serán sumergibles.

De acuerdo al analista, los nuevos AirPods estarán disponibles a fines de este año, para aprovechar la salida del AirPower en marzo próximo, una especie de alfombrilla que es capaz de cargar al mismo tiempo el Apple Watch, el iPhone y los audífonos dentro de su caja.

Lo que viene: iPads y Apple TV

Dejando de lado al Apple Watch y los iPhone, es posible que Apple ya tenga pensadas varias novedades de acá a 2020, como afirmó Tim Cook en una reciente entrevista. Por lo pronto, se trataría de dos nuevos modelos de iPad,de acuerdo a un registro realizado en el EEC (Euroasian Economic Commisión), que aunque no especifican características sí revelan que la empresa prepara la siguiente generación de la tableta, incluyendo como novedad el mismo sistema de autentificación facial del iPhone X.

Por otro lado, un registro de esta semana dio cuenta de la marca Apple TV como una consola de videojuegos, lo que podría cambiar levemente el foco que Apple le da al dispositivo, consideran que actualmente ya cuenta con juegos descargables desde la App Store. Esto implica que no sólo que se podría abrir a la compatibilidad con accesorios como mandos y otros, sino que en un futuro, a la transmisión de contenido jugable por streaming, aunque difícilmente sea con la misma potencia que Xbox o PlayStation.