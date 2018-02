Kylie Jenner hunde a Snapchat en Bolsa: 1.000 millones por un tuit de 18 palabras

Quien crea que las Kardashian son un producto televisivo y que su poder de influencia no va más allá de una línea de pintalabios caros (muy caros y al parecer no tan buenos) anda bien equivocado. El poder del klan es más real de lo que muchos imaginan y puede afectar directamente al bolsillo de los inversores de Bolsa. Al menos, de los inversores de Snapchat.

Kylie Jenner, la hija pequeña de esta gran familia y flamante madre de una criatura, parece haber convertido a Instagram en su red favorita para comunicar sus peripecias vitales, como el nacimiento de su propia hija. Fue en esta red de fotografías donde mostró por primera vez a la pequeña y dio a conocer su nombre, Stormi Webster. Una imagen que rebasó todos los récords, que en dos días superó los 15 millones de me gusta y en dos semanas los 17 millones.

Eso ha hecho, por tanto, que deje de lado otras redes que ya quizá no considera tan a la moda, como es el caso de Snapchat. La joven Jenner, de 20 años, ya no se siente tan atraída por la red del fantasmita amarillo. Y lo ha contado en voz bien alta a través de Twitter (otra red social donde no se queda corta: acumula cerca de 25 millones de seguidores).

“Entonces… ¿alguien más que ya no abra nunca Snapchat? O soy solo yo… Ufff, es muy triste”, decidió exponer Jenner en un tuit el miércoles al filo de las once de la noche (hora peninsular española, primera hora de la tarde en Estados Unidos). Quizá porque ya no lo use o quizá por su disconformidad con el rediseño de la app, muy criticado por sus seguidores, esas 18 palabras de Jenner fueron claras, directas… y de resultados imprevisibles: 310.000 me gusta, más de 62.000 respuestas… y un desplome de Snapchat en Bolsa dealrededor del 7%.

Las acciones de la red, que estaban subiendo a buen ritmo durante el mes de febrero, se desplomaron después del tuit de Jenner. Como explica el editor de finanzas de Yahoo! Sam Ro, el valor en Bolsa de Snapchat cayó ese día en 1.300 millones de dólares, más de 1.000 millones de euros.

A mediodía del miércoles, en la Bolsa de Nueva York —en la que Snapchat cotiza— las acciones valían 17,29 dólares y tras el mensaje de Jenner los valores cayeron en 1,34 dólares. En total, las acciones de Snapchat han caído un 16% esta semana, según los analistas.

Jenner debió darse cuenta rápidamente del terremoto provocado con su —aparentemente— inocente tuit, de ahí que a los 10 minutos escribiera de nuevo en Twitter: “Pero aún te quiero, Snap… Mi primer amor”. Un arrepentimiento que no ha logrado recuperar 1.000 millones.