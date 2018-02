Cuando te levantas y quieres desayunar, piensas en ingerir bebidas como el zumo de naranja, un café o té, al igual que comer alimentos como los cereales, dulces y frutas, entre otros muchos. No obstante, no pensamos en la repercusión que puede tener ingerir determinados alimentos cuando no tenemos nada en el estómago.Hay alimentos que debes evitar a toda costa para no dañar tu salud estomacal.

Debes evitar comer alimentos que contengan levadura

Los alimentos con hojaldre debes evitarlos cuando no tienes nada en el estómago, pues aquellos que contienen levadura pueden causar irritación en el estómago y causan flatulencias en exceso si se consumen cuando no tienes nada más en el estómago. En cambio, son beneficiosos los alimentos que contienen avena por su alto contenido en fibra y sus beneficios para la digestión.

Los dulces son otros alimentos prohibidos cuando no tienes nada en el estómago, ya que tienen mucho azúcar y elevan los niveles de insulina, lo que hace que el trabajo que realice el páncreas sea más dificultoso de lo normal, haciendo que éste sea forzado. Si lo haces de forma regular, puede influir en que sufras diabetes a largo plazo si lo haces de forma regular.

Si comes yogurt y otros lácteos pueden hacer que el ácido clorhídrico que está formado en tu estómago mate a las bacterias saludables que estos alimentos poseen, por lo que todos sus beneficios se pierden. No es que sean malos para el estómago, pero si se pierden los beneficios es mejor acompañarlos con frutas como por ejemplo los arándanos, o cereales o avena.

Los pepinos y otros vegetales verdes, sobre todo los crudos, son una fuente muy rica en aminoácidos. Sin embargo, al comer estos alimentos cuando no tienes nada en el estómago puedes hacer que causen mucha acidez, flatulencias y dolor abdominal.

© Bekia Lo que nunca debes comer con el estómago vacío

Algunas frutas pueden ser dañinas para el estómago si está vacío

La pera, aunque sea una fruta muy sana, en ayunas o con el estómago vacío puede resultar peligrosa. La fibra cruda presente en las peras puede dañar las mucosas del estómago cuando éste está vacío. Por este motivo, hay que evitar comer peras en ayunas.

Los tomates, igualmente, contienen altos niveles de ácido tánico, el cual incrementa la acidez del estómago. Con el estómago vacío, esto puede incrementar las probabilidades de aparición de úlceras gástricas estomacales.

Por su parte, comer plátanos con el estómago vacío puede llegar a originar un incremento de magnesio en la sangre, y es perjudicial para el corazón. Puedes probar a tomar papaya, sandía o arándanos, los cuales son bajos en calorías, ayudan a la circulación y mejoran el metabolismo.

Las especias y los picantes están totalmente prohibidos con el estómago vacío, pues causan irritación a la mucosa gástrica, e incrementa la producción de mucosa en el estómago. Con el estómago vacío, estos alimentos contribuyen a que se originen muchos desórdenes en el sistema digestivo.

Las bebidas gaseosas por la mañana no son beneficiosas para la salud de tu estómago

Estas bebidas pueden dañar las membranas mucosas y reducir el flujo de sangre al estómago, lo que hace que se produzca una ralentización del metabolismo. Lo mismo ocurre con elcafé o el té, porque hay personas que abusas de sus cantidades por las mañanas y no es sano para la salud estomacal.

El zumo de naranja posee frutas cítricas que causan acidez en el estómago cuando no tenemos nada dentro. Además, pueden causar gastritis y úlceras gástricas. EL zumo de naranja es una bebida muy sana, pues contiene múltiples beneficios y un gran aporte de vitamina C. No obstante, debes saber cuando tomarlo porque, de lo contrario, puede ser perjudicial para tu estómago.

La mayoría de los alimentos que hemos mencionado a lo largo de todo el artículo son generalmente muy sanos y saludables, pues aportan mucha cantidad de vitaminas y nutrientes que nuestro cuerpo necesita. No obstante,debemos saber las propiedades de los alimentos que comemos para saber qué momento del día es el más adecuado para ingerirlos. Así, ayudarás a tu estómago a estar mucho más sano y harás que su trabajo sea mucho más fácil que si comes alimentos que no debes.