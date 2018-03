Las Spice Girls, ¿actuarán en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle?

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle promete cada vez más. Por si fuesen pocos los acontecimientos que se concentran el 19 de marzo lo único que faltaba era esto. A la boda del príncipe y a la Football Association Challenge Cup (FA Cup), que finalmente no coincidirán por la tarde, se podría sumar un acontecimiento que tiene entidad por si mismo, la vuelta de las Spice Girls.

En el programa de televisión The Real la integrante del grupo Mel B. reveló el secreto. A la artista le preguntaron si conocía a alguien que fuese a la boda real, y confirmó: “Las cinco Spice vamos”. “¿Por qué soy tan sincera?”, continuó la Scary Spice. Al ser preguntada por si la banda actuaría en la boda lamentó su sinceridad y tirando los papeles de su guión gritó “van a despedirme”.

Victoria Beckham, Geri Horner, Emma Bunton, Melanie Chisholm y Melanie Brown actúan en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. (Leon Neal / AFP)

Las Spice habían jugado al despiste sobre su nuevo reencuentro. El tabloideThe Sun aseguró cuando el mes pasado se reunieron las cinco, que Melanie C. había impulsado una serie de “conversaciones secretas” desde el pasado verano que habrían llevado a un compromiso para reunirse de nuevo. Todo apunta a que esta esperada reaparición podría darse en el enlace real, pero aún no lo han confirmado des de Kensington.

Uno de los salones del Castillo de Windsor, donde se va a celebrar la boda real ente el Príncipe Harry y Meghan Markle. (Pool / Reuters)

El príncipe Harry y su hermano se han declarado fans del conjunto anteriormente, pero ¿les gustará a los duques y condes invitados al enlace bailar el Wannabe? El grupo femenino se ha convertido en un icono de la música británica de los 90. Se separaron en 2000, tras seis años de éxitos, recuperaron el proyecto entre 2007 y 2008, y volvieron a saltar juntas al escenario en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.