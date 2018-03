Bill Gates, pareja de dobles de Roger Federer

Desde las rodillas y en el medio de la cancha, Roger Federer soltó una volea tras otra ante Jack Sock hasta que el estadounidense finalmente falló. Federer sonrió. Se estaban divirtiendo. Y ¿cómo no va a divertirse el suizo? Es el mejor del mundo, a los 36 años de edad. Eso le suena extraño incluso a él.

“Estos son definitivamente momentos especiales en mi vida y mi carrera”, dijo. “Mi sueño de niño era ser un día el número 1, pero no a los 36 años, Probablemente a los 25 años, si todo salía bien”.

“Ha sido increíble en los últimos 14 meses y mi equipo ha sido increíble. Estoy disfrutando cada momento que puedo seguir en el tour, porque uno nunca sabe cuándo se va a acabar”.

Aunque su partido de dobles el lunes por la noche no contó oficialmente, ciertamente fue importante para los niños de África a los que Federer ayuda con su fundación. El partido de exhibición The Match for Africa vendió más de 15.000 boletos para beneficiar a su fundación. Al final de la noche, la fundación había recaudado otros 2,5 millones de dólares.

El match fue entretenido desde el arranque, con Federer elogiando al multimillonario Bill Gates como el compañero perfecto. “Él conoce los números muy bien. Nunca se equivoca con los marcadores”, dijo el suizo en broma. “Yo corro y Bill piensa”.

Federer y Gates también formaron pareja el año pasado en una exhibición en Seattle. “Este partido por África es algo extraordinario”, dijo Sock.

Fuente: El Universo