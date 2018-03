Doménica Azuero triunfa en Bolivia

Ratificando que está en camino de recuperar su mejor nivel, la bicicrosista cuencana Doménica Azuero ganó de punta a punta la Copa Latinoamericana que se corrió el pasado fin de semana en Sucre, Bolivia.

La azuaya, inscrita en la categoría élite, compartió el podio con la brasileña Julia Alves dos Santos y la argentina Mariana Díaz, quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El triunfo en las dos mangas de la competencia le sirvió a Azuero para sumar 120 puntos en el ranking de la Unión Ciclística Internacional (UCI), que según cálculos de Miguel Azuero, padre de la deportista, la seleccionada nacional podría haber trepado hasta el puesto 20 o 25 de la clasificación.

La deportista, quien tiene previsto retornar al país hoy, viajará desde Guayaquil directamente a Quito para entrenar con miras a las dos paradas iniciales de Copa Continental en Rock Hill (Estados Unidos), dotada con 60 puntos por cada una. Desde allí volará a Francia, sede de las dos primeras paradas de la Copa Mundo de Supercross, que será entre el 30 de marzo y el 1 de abril.

“Estoy muy contenta y satisfecha por lo que he podido hacer este fin de semana acá. En las tres últimas carreras que participé he podido acumular 180 puntos para la clasificación UCI; eso me deja muy feliz”, declaró Azuero desde Bolivia.

En la segunda ronda, bolivianos y argentinos volvieron a repartirse los premios en Challenger. En Championship también destacó el chileno Cristóbal Palominos.

Equipo

La delegación ecuatoriana la integraron a más de Doménica Azuero, Amy de la Torre, José Martín Benavides, Nicolás Gabela, Gisela Alvarado y Sofía Peña.

Países

También compitieron Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia.

Fuente: El Universo