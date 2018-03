Biógrafo del Papa Francisco: “Llegará el momento, quizá en un par de años, en que decida renunciar”

“El Gran reformador”, la biografía de Austen Ivereigh sobre el Papa, publicada en 2015, fue considerado por John Allen, el principal vaticanista estadounidense, como “un libro indispensable” y “el mejor trabajo que se haya hecho sobre Francisco”, mientras que The New York Times destacó la “investigación y meticulosidad” del trabajo del fundador de Voces Católicas. En esta entrevista Ivereigh analiza los cinco años del actual pontificado.

¿Cuál es su evaluación de estos cinco años y de las reformas de Francisco?

¡Un torbellino! Ha puesto a la Iglesia Católica al centro de la atención mundial, cambiando dos ópticas: una, cómo el mundo ve la Iglesia; dos, cómo la Iglesia ve al mundo. Ha hecho volver a la Iglesia a su misión esencial, recordándola para qué existe. La iglesia estaba como deprimida, y ahora no lo es. Hay un nuevo vigor, una nueva alegría.

¿Cuáles crees que son los principales logros y las principales fallas del actual pontificado?

El principal logro ha sido la renovación del episcopado, del colegio cardenalicio, un re-enfoque en la periferia, y unos cambios en el gobierno universal de la Iglesia de gran importancia histórica: la renovación del sínodo para que sea un instrumento eficaz de discernimiento eclesial, por ejemplo, y la forma en que ha acabado con el centralismo asfixiante del Vaticano. Ha hecho mucho para facilitar el acceso de la gente a los bienes de la Iglesia, integrando a los divorciados y agilizando el proceso de las anulaciones, por ejemplo. Sus grandes documentos de enseñanza — Evangelii Gaudium sobre la evangelización, Laudato Si sobre la crisis ecología y Amoris Laetitia sobre la familia — no son filosofía abstracta, sino nos muestran cómo vivir más humanamente en esta época globalizada y tecnocrática. Por último, yo diría la comunicación: hay una nueva fluidez, una cercanía, que ha hecho que el Papa sea mucho más humano, más pastor.

Fallas: Hay muchas críticas en torno a la falta de progreso en determinadas áreas: la renovación de la Curia, la integración de las mujeres a las estructuras de decisión en el Vaticano, la cuestión de la accountability episcopal con respecto al abuso sexual. Pero en todos estos campos veo una determinación de progresar, consciente de los obstáculos y la necesidad de trabajar dentro de una estructura que no está conforme todavía con un papado misionero, enfocado en las periferias. Lo que le interesa al Papa es cambiar las mentalidades, y luego cambiar las estructuras. Es un proceso lento, pero será duradero.

¿El Papa enfrenta aún resistencias en la Curia o ha logrado manejarlas?

Las dos. Sigue teniendo muchas resistencias, aunque creo que la mayor parte de la Curia lo respeta y lo apoya. Pero es un líder desconcertante para muchos, y le suele trabajar de una forma muy personal, muchas veces saliendo fuera del Vaticano, lo que causa resentimiento. Pero ha logrado que el Vaticano sea mucho más un organismo de servicio a las Iglesia locales, sin dominarlas, y los obispos comentan la gran diferencia de estos años.

¿Considerando las críticas de sectores conservadores y lo sucedido en el reciente viaje a Chile y el caso Barros, cree que este es el aniversario más complicado del Papa Francisco?

Dijo en una entrevista en 2015 que a veces se pregunta en qué consistirá su cruz. O sea, sabe que su objetivo no es ser popular sino ser fiel, y esto le traerá oposición, resistencia, odio. Todo esto hemos visto en el caso de Amoris Laetitia, donde las críticas han sido feroces. Y no menos en el caso de Barros: le ha costado caro su compromiso por defender a quien considera (hasta ahora, pero veamos qué dice Scicluna) inocente. Después de 5 años es inevitable que tenga críticos. Pero los sondeos demuestran que sigue siendo enormemente popular, y no hay, en este momento en el mundo, una figura que se pueda comparar en términos de estatura moral e influencia. Tiene ya sus 81 años, y llegará el momento, quizás en un par de años, en que decida renunciar. Pero por ahora, lo veo bien de salud y con grandes reservas de energía. Está alegre, consolado, y en paz. Y con un largo camino de reforma todavía por adelante.

