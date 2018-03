Descubre cómo protegerte del sol en todo momento

Cuidarse del sol siempre es importante, en todo momento y circunstancia. El protector solar es un aliado en este maravilloso proceso de cuidados de la piel, pues asegura que la misma se mantenga firme y lozana por más tiempo. Asimismo, el uso de prendas de vestir adecuadas para una fotoprotección actúa como un aliado para la generosa crema protectora.

(Lee también: Trastornos del sueño incrementan riesgo de padecer enfermedades metabólicas)

Hay que tener en cuenta que la protección del sol debe ser diaria y no sólo cuando se visita la playa, pues los rayos del sol no sólo lastiman la piel, si no, las luces artificiales. Las luces del computador, del celular, tablet, televisor, de estudio de televisión entre otros, son enemigos de este órgano tan delicado y necesario para vivir.

Ten en cuenta lo siguiente:

Debe usar una crema protectora superior a Factor de Protección (FPS) 30. El protector debe cumplir con ciertas características importantes para que tenga una mejor aplicación.

Si eres de piel grasa, debes tratar que tu protector solar sea específico para tales pieles, así evitarás tener tanto brillo facial, de igual manera si eres de piel seca, hallar un protector con elementos que favorezcan al cutis.

Por otro lado, para ayudar a la protección solar se aconseja usar prendas de vestir adecuadas para la protección, en especial las zonas que hayas olvidado proteger con la crema. Asimismo, podrás ahorrar protector solar en ciertas zonas del cuerpo.

En la actualidad hay muchas formas de protegerse del sol, no lo dude más e inicie nuevos hábitos de autoprotección.