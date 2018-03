El radical cambio de apariencia de Nicole Kidman para nuevo papel cinematográfico

No es la Nicole Kidman que todos conocen, con ese rostro reproducido durante décadas por las más diversas películas. No: ahora está con arrugas, ojeras, canas, un rostro maduro que contrasta con sus últimas imágenes en alfombras rojas y premiaciones.

Así al menos se vio a la actriz en los últimos días en Nueva York, como parte de la filmación de The Goldfinch, cinta dirigida por John Crowley y donde interpreta a la señora Barbou, un personaje que la ha obligado a modificar su identidad por un casi irreconocible rostro de una mujer que ya ha superado los 60 años. Ayer, varios transeúntes captaron a Kidman con su particular nuevo look.