Charlize Theron y otros famosos que han admitido haber consumido marihuana

La semana pasada fue Charlize Theron quién confesó que consumía marihuana para tratar el insomnio. Esta revelación dejó a más de uno boquiabierto, pero lo cierto es que en Hollywood es algo común que los famosos no se escondan de haber consumido marihuana.

Joan Manuel Serrat

Manuel Serrat en una foto de archivo. (Emilia Gutiérrez)

El cantautor reconoció en una entrevista para la revista Rolling Stone que su famosa canción Tu nombre me sabe a hierva hacer referencia a la marihuana. El catalán se definía en la entrevista como un veterano gourmet consumidor de cannabis. También dejo claro que estas drogas blandas formaban parte de su pasado.

Rihanna

La cantante Rihanna ha manifestado en numerosas ocasiones que es consumidora habitual de cannabis por diversión. La cantante ha sido pillada varias veces por los reporteros gráficos y también ella misma ha compartido con sus seguidores de Instagram imágenes en las que la marihuana es protagonista.

Maria Teresa Campos y Joaquín Sabina

María Teresa Campos, recibida a lo grande en la TV de Miami (YouTube)

Unos meses atrás fue María Teresa Campos la que admitía en el Chesterhaber consumido un porro mientras le hacía una entrevista al cantante Joaquín Sabina. “Le seguí el rollo y, ¡hicimos una entrevista maravillosa!”, relató la periodista malagueña frente a un atónito Risto Mejide que no daba crédito a lo que oía.

Lady Gaga

Lady Gaga (Instagram @ladygaga)

Lady Gaga reconoció haber sido adicta por haber tratado los dolores de una lesión de cadera con marihuana.”He sido adicto a esto y en última instancia está relacionado con la ansiedad y es una forma de automedicación y fumaba de 15 a 20 cigarrillos de marihuana al día sin tabaco”, dijo en 2011 en el programa de televisión The Z100 Morning Show.

Melendi

El cantante Melendi durante la entrevista. (Fran Del Olmo / EFE)

También en el programa de televisión de Risto, el cantante Melendiafirmó que “nunca romperé una lanza a favor de drogas como la cocaína o el caballo. Son muy dañinas. Pero sí a favor del cannabis. Para Melendi,“Un porro no tiene nada que ver con la coca”.

Miley Cyrus

La cantante Miley Cyrus en una foto reciente. (Danny Moloshok / Reuters)

La cantante anunció el año pasado que dejaba la marihuana para siempre porque quería estar “superclara y alerta”. La precursora del twerking aclaró a la revista Billboard que no se sentía bien rodeada. “Me gusta rodearme de gente que me motive a estar mejor, más evolucionada, abierta. Y he notado que esa no es la gente que está drogada”, afirmó el en mayo del año pasado.

Justin Bieber

Justin Bieber durante el concierto del Palau Sant Jordi. (Àlex Garcia)

Va un paso más allá y agradece a esta droga haberle ayudado a conocerse mejor. “Descubres lo que quieres ser y lo que no. Tienes un montón de dudas y empiezas a responder a esas preguntas”, cuenta en la revista i-D. Algunos de los problemas que ha tenido el cantante con la justicia se deben a el consumo de cannabis.

Whoopi Goldberg

La actriz Whoopi Goldberg en la alfombra roja de los Oscars. (Valerie Macon / AFP)

La actriz codirige una línea de productos llamada Maya & Whoopi que se dedica a la venta de productos derivados del cannabis para fines terapéuticos. La línea consiste en infusiones y pastillas masticables para tratar, por ejemplo, los dolores menstruales. En 2014 la actriz explicó que usaba un cigarrillo con marihuana para reducir las migrañas.

Snoop Dog

El gran consumidor de cannabis. El cantante de rap ha admitido siempre haber consumido cannabis antes de subirse a un escenario. El rapero ha llegado a fumar marihuana en los lugares más raros, incluso confesó haber consumido esta droga en el baño de la Casa Blanca mientras estaba de visita.

Fuente: Abc