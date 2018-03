Mark Zuckerberg responde al escándalo de Facebook: “Soy responsable”

Finalmente Mark Zuckerberg rompió el silencio. Tras varios días desde que se destapó el escándalo relacionado con “Cambridge Analytica”, empresa que utilizó los datos de 50 millones de usuarios de Facebook con fines electorales sin su consentimiento, relató a través de su cuenta en la red social todo lo acontecido desde 2007, año de fundación de la plataforma.

“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos, entonces no merecemos tenerlos. He estado trabajando para comprender exactamente qué sucedió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder. La buena noticia es que las acciones más importantes para evitar que esto vuelva a ocurrir hoy ya las hemos tomado hace años. Pero también cometimos errores, hay más por hacer, y tenemos que intensificarlos”, indicó.

“En 2007, lanzamos Facebook pensando en que las aplicaciones debían ser sociales. El calendario para mostrar los cumpleaños de los amigos, el mapa para mostrar dónde viven y una libreta de direcciones para mostrar sus fotos. Para hacer esto, permitimos que las personas inicien sesión en aplicaciones y compartan quiénes eran sus amigos y cierta información sobre ellos”.

“En 2013, un investigador de la Universidad de Cambridge llamado Aleksandr Kogan creó una aplicación de prueba de personalidad. Fue instalado por alrededor de 300 mil personas que compartieron sus datos y algunos de los datos de sus amigos. Dada la forma en que funcionaba nuestra plataforma en ese momento, esto significaba que Kogan podía acceder a decenas de millones de datos de sus amigos”, apuntó.

“En 2014, para evitar aplicaciones abusivas, anunciamos que estábamos cambiando toda la plataforma para limitar de forma drástica los datos a los que podrían acceder las aplicaciones. Lo más importante es que las aplicaciones como la de Kogan ya no podían pedir datos sobre los amigos de una persona a menos que sus amigos también hubieran autorizado la aplicación. También exigimos que los desarrolladores obtuvieran nuestra aprobación antes que pudieran solicitar datos confidenciales a las personas. Estas acciones evitarían que cualquier aplicación como la desarrollada por Kogan pudiera acceder a tantos datos”.

“En 2015, periodistas de (el medio) The Guardian nos dijeron que Kogan había compartido datos de su aplicación con Cambridge Analytica. Es contrario a nuestras políticas que los desarrolladores compartan datos sin el consentimiento de la gente, por lo que inmediatamente prohibimos la aplicación de Kogan en nuestra plataforma, y ​​exigimos que tanto Kogan como Cambridge Analytica certifiquen formalmente que han borrado todos los datos adquiridos incorrectamente. Ellos proporcionaron estas certificaciones”.

“La semana pasada, supimos de The Guardian, The New York Times y Channel 4 que Cambridge Analytica puede no haber eliminado los datos como lo habían informado. Inmediatamente les prohibimos que usen cualquiera de nuestros servicios. Cambridge Analytica afirma que ya ha eliminado los datos y aceptó una auditoría forense realizada por una empresa que contratamos para confirmarlo. También estamos trabajando con los reguladores mientras investigan qué sucedió”.

“Esto fue una falta de confianza entre Kogan, Cambridge Analytica y Facebook. Pero también fue una falta de confianza entre Facebook y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que lo protejamos. Necesitamos arreglar eso”, admitió Zuckerberg.

Posteriormente, Zuckerberg añade que en 2014 se tomaron algunas medidas para evitar que terceros accedan a la información de las personas, siendo más rigurosos en sus métodos. Además, anunció que el próximo mes se mostrará una herramienta en la parte superior de su News Feed con las aplicaciones que han usado y una manera fácil de revocar los permisos de esas aplicaciones para sus datos.

La idea, según Zuckerberg, es asegurarse que esta herramienta esté disponible a simple vista para todos.

“Empecé Facebook, y al final del día soy responsable de lo que sucede en nuestra plataforma. En serio, hago lo que sea necesario para proteger a nuestra comunidad. Si bien este problema específico relacionado con Cambridge Analytica ya no debería ocurrir con las nuevas aplicaciones, eso no cambia lo que sucedió en el pasado. Aprenderemos de esta experiencia para asegurar nuestra plataforma aún más y hacer que nuestra comunidad sea más segura para todos en el futuro”, señaló.

“Sé que toma más tiempo solucionar todos estos problemas de lo que quisiéramos, pero les prometo que lo solucionaremos y crearemos un mejor servicio a largo plazo”, finalizó.

