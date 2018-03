El capricho millonario de Antonio Banderas: un avión privado para evitar los aeropuertos

Antonio Banderas visitó este miércoles El hormiguero para promocionar Genius, su nuevo trabajo en National Geographic para dar vida al pintor Pablo Picasso. El actor sorprendió a Motos por su cambio físico -apareció calvo y sin cejas- y por el ‘regalo’ que se hizo hace unos años: un avión.

“Hace tiempo que lo tengo. Me paso la vida viajando. Me he comprado un avión porque los odio. No me gusta volar en absoluto y ya era una locura en los aeropuertos, que si autógrafo, el selfie, quítate los zapatos, me han perdido la ropa, te falta este esmoquin, pilla el nuevo transfer, uno que se retrasa…”, empezó a decir el actor malagueño.

“Mi vida era eso continuamente y dije ‘no, me va a costar mucho dinero pero voy a vivir mejor’. Y sí, me compre un avión”. Banderas explicó que para que le fuera menos costoso alquila la aeronave a terceros.

Se trata de un Gulfstream G200, que pertenecía a Telefónica y que lo adquirió por 4,5 millones de euros. El aparato, que está aparcado en el aeropuerto más próximo de la residencia de Banderas en Londres, es del mismo modelo que el que compró Cristiano Ronaldo en 2015.

Su nueva vida tras el infarto

A principios de 2017, Antonio Banderas sufrió un infarto y los médicos le aconsejaron que bajara su ritmo de vida, algo que no ha cumplido y que no le importa: “Si me tengo que morir antes, moriré antes”. Eso sí, sí ha dejado de fumar: “Probablemente ha sido el mayor error de mi vida. Si estás fumando en la juventud, lo pagarás más tarde”.

“El último cigarrillo lo fumé el 25 de enero por la noche y el día 26 por la mañana tuve el infarto”, confesó el actor que al interpretar a Picasso en Genius tuvo que “fingir que fumaba”. “Al encontrarte la muerte de frente valoras muchísimo más las cosas que tienes”.