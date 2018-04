Promoción turística de Ecuador ahora va por nichos de mercado

Cuatro años después de la campaña All You Need is Ecuador (Todo lo que necesitas es Ecuador), que empezó el régimen anterior, el Ministerio de Turismo considera que cumplió su meta.

En julio pasado, en el actual Gobierno ya se analizaba esa campaña de promoción turística que se inició en abril de 2014 simultáneamente en 19 ciudades del mundo, 7 de Ecuador. El objetivo era posicionar al país como destino turístico.

En el lanzamiento de la campaña Ecuador is Love (Ecuador es amor), el pasado miércoles, que busca desarrollar la industria de bodas, Aldo Luzi, subsecretario de Mercados, Inversiones y Relaciones Internacionales, señaló que cumplió su propósito y ahora hay que potenciar segmentos específicos como romance y bodas, congresos y convenciones, wellness y spa, religioso, de aventura y de naturaleza.

Según Luzi, All You Need is Ecuador, que se inició como una campaña promocional y se transformó en una marca, se seguirá usando pero se irá retirando progresivamente.

Y da su razón: que el nombre de Ecuador debió tener más relevancia para su posicionamiento. “Los 10 países que más turistas llevan lo que resaltan es el nombre del país”.

Otro argumento es que hay que asociarlo con algo específico como historia, pasado cultural, y pone como ejemplo que a Guatemala se la promociona por sus templos mayas.

Dijo que All You Need is Ecuador se apalancó en medios tradicionales de comunicación como radio, televisión y medios impresos pero no en online o portales especializados.

Comunicados del Ministerio de Turismo de 2014 informaron que Facebook, Twitter, YouTube, Google, Despegar.com, TripAdvisor y Expidia fueron algunos de los medios digitales en los que se pautó la campaña.

Además que giraba en torno al concepto de que en el país todo está cerca como en ningún otro lugar del mundo.

El exministro de Turismo Fernando Alvarado señaló que si el Gobierno considera que la campaña ya cumplió su meta, podrían tener razón, dado que toda campaña tiene su ciclo. “La definición del tiempo la pone el nuevo ministro de Turismo, como es su derecho y función (…) se hace un calendario de publicaciones, una escalera de impactos y los resultados son los que mandan la temporalidad”, agregó Alvarado.

“La idea es cambiar la marca y empezar con algo fresco y nuevo”, mencionó Luzi. Han entregado propuestas al ministro del ramo, Enrique Ponce de León. El titular de Turismo señaló que corresponde no solo publicitar como un país que ama la vida o como un país en el que todo lo que necesitamos lo vamos a encontrar, “sino con producto y esto es un producto”, en referencia a la campaña Ecuador is Love.

“Tal vez utilizar la marca País (Ecuador Ama la Vida) también como marca turística e ir aterrizando en cada segmento”, mencionó Luzi.

Una decisión se concretaría hasta finalizar el año.

Fuente: El Universo