¿Es malo comer plátano cuando estás a dieta?

Con la llegada de las dietas low carb (bajas en carbohidratos) y keto (la dieta cetogénica), muchas personas están empezando a preocuparse más que antes por el conteo de carbohidratos. Debido a esto, frutas y verduras que antes nos parecían inofensivas e incluso buenas para perder peso están ganando la fama de lo contrario. Esto es especialmente cierto en el caso del plátano, que ahora tiene una reputación de estar cargado de azúcares y calorías. ¿Será cierto? Para descubrirlo, ¡sigue leyendo!

Un plátano mediano contiene en promedio 27 gramos de carbohidratos, más que dos rebanadas de pan blanco. Además contiene casi 14 gramos de azúcar. Por último, esta fruta contiene 105 calorías. Visto de este modo, parece que estuviéramos en presencia de una fruta bastante calórica., sin embargo, nos faltó añadir otras cosas…

Los plátanos son fuente de potasio, vitamina C, vitamina B6, antioxidantes y fibra. Esto los convierteN en un alimento muy completo y con un valor nutricional mucho más interesante que cualquier postre o snack procesados.

¿Entonces sí podemos comer plátano y perder peso? Para saberlo, hemos preguntado a una experta en nutrición.

Buenas noticias, si eres fanático de esta fruta y no quieres dejar de comerla, pero te da miedo que interfiera con tu dieta, no tienes nada que temer. Como nos explica Beatriz Perales, experta en nutrición, no existe alimento que por sí mismo te haga subir o bajar de peso.

Aunque el plátano contenga azúcar, aclara, no se trata del mismo tipo. La fructosa, o azúcar naturalmente presente en la fruta, se digiere fácilmente y nos aporta energía. Además, no se acumula tan fácilmente con el azúcar refinado que encontramos en una gran cantidad de alimentos.

Por otra parte, un plátano contiene 3.5 gramos de fibra, necesaria para sentir mayor saciedad y mejorar nuestra digestión. ¿La buena noticia? Se ha demostrado que añadir 30 gramos de fibra a nuestra alimentación diaria nos hace perder peso a mediano plazo, tanto como si estuviéramos haciendo una dieta.

Ahora que lo sabes, te enseñamos la manera más eficiente para comer plátano sin subir de peso…

El plátano es un alimento ideal para comenzar el día, ya que es nutritivo, llenador y te da mucha energía. Para aprovecharlo al máximo, combínalo con un poco de proteína y grasas; por ejemplo, en una tostada de pan integral con mantequilla de maní o en un smoothie con leche y mantequilla de almendras.

Esta fruta también es un snack genial para antes o después de hacer ejercicio. Acompáñalo con un vaso de leche o un puñado de frutos secos para recuperarte después de un entrenamiento, o come un plátano 30 minutos antes de ir al gimnasio. ¡El plátano es bueno para ti!