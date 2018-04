Una mujer impuntual puede ser más exitosa, feliz y vivir más, según la ciencia

Todos tenemos a ese amigo, compañero de trabajo o familiar que se caracteriza por llegar tarde en toda ocasión; tal parece que ser impuntual es una característica que más que restar, suma a tu vida. ¿Tú eres impuntual o te estresas por llegar a tiempo cada vez que tienes una cita?

Tal parece que la clave radica en no estresarse más de la cuenta, pues podría traducirse en algunas consecuencias negativas sobre tu salud, según ha revelado un nuevo estudio. Ser impuntual no acarrea carga de estrés, por ende no hay nada que temer. Quienes sí deben ser cautelosas son las personas compulsivas o demasiado preocupadas con la puntualidad.

Vivir sin estrés se traduce de manera inmediata en una vida útil más larga y una mente mejor y más sana. ¡Por favor, no te preocupes más de la cuenta!

Más optimistas y entusiastas

Aunque muchos podrían pensar que las personas con este ritmo de vida son desordenadas, indisciplinadas y dispersas, ellos viven la vida con entusiasmo, optimismo y positivismo, lo cual los inclina directamente al éxito, pues su buen estado de ánimo les permite trabajar con disposición a alcanzar sus metas.

Metropolitan Life realizó un estudio a un grupo de vendedores, y se encontró con que el 10% de los vendedores más positivos y entusiastas, vendieron 10% más que el resto del equipo.

Por su parte, Jeff Conte, profesor asociado de psicología en San Diego State Univ, encabezó un estudio social en el que clasificaron a las personas. Tipo A (personas que son competitivas, impacientes) y Tipo B (personas que son más relajadas y creativas). A ambos grupos se les pidió por separado estimar de manera aleatoria cuánto tiempo habría pasado después de un minuto exacto. La respuesta del Tipo A fue de 58 segundos, mientras que la respuesta del Tipo B fue de 77 segundos.

Según este estudio, las personas que realizan muchas tareas a la vez, también conocidas como multitasking, perciben que el tiempo corre más lento. Son completamente inconscientes de su entorno lo que les hace perder la noción del tiempo.

Fuente: Nueva Mujer.