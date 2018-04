Comisión Investigadora por Operación Huracán invitará a declarar a ex Presidenta Bachelet

La comisión investigadora por la llamada Operación Huracán tuvo su primera sesión ayer miércoles a las 15.00 horas en el Congreso Nacional, donde se acordó citar a la ex presidenta Michelle Bachelet para que explique las razones por las que no hizo efectiva la responsabilidad de mando y no llamó a retiro al general Bruno Villalobos cuando explotó el caso.

El parlamentario Miguel Mellado sostuvo que tiene “la duda si la presidenta Bachelet sabía de lo que estaba sucediendo y ella no tomó las acciones políticas que correspondían para que el ex general Villalobos y, la plana hacia abajo, asumiera sus responsabilidades“.

Mellado agregó que “Carabineros no se manda solo, tiene un poder político a quien responder. La verdad es que nos extraña muchísimo todo el tiempo que pasó desde que se destapó la ‘Operación Huracán’ ya que no se tomó ninguna decisión por parte de la ex presidenta Bachelet”.

El ex ministro del Interior, Mario Fernández, y el líder mapuche Héctor Llaintulforman también parte de los nombres a quienes se invitará para declarar. La instancia también consideró citar al fiscal de la región de La Araucanía, Luis Arroyo; a los generales en retiro Bruno Villalobos y a Gonzalo Blu.

La Comisión buscará establecer en un plazo de 120 días las responsabilidades políticas en el presunto montaje policial. Sesionará los días lunes de 14.00 a 16.00 horas y está presidida por Andrea Parra, diputada PPD.

Respecto a la invitación a la ex Mandataria, la parlamentaria sostuvo que “nosotros vamos a cursar todas las invitaciones que los parlamentarios de los distintos sectores han solicitado porque eso es lo que corresponde. Ahora desde la perspectiva política uno entiende que la UDI quiere hacer un punto político y la verdad es que me parece un poco inoficiosa“.

Los parlamentarios que también integran la instancia son: Miguel Mellado, Juan Antonio Coloma, Hugo Gutiérrez, Raúl Leiva, Fernando Meza, Emilia Nuyado, Maite Orsini, Luis Pardo, Andrea Parra, Joanna Pérez, Guillermo Ramírez, Sebastián Torrealba.

Fuente: 24 Horas Chile.