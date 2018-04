Chris Evans compartió un tierno video en el Día Nacional de la mascota en EEUU

#NationalPetDay es tendencia hoy en EEUU y no pudo faltar el emocionante video en redes sociales del momento cuando conoció a Dodger, un perro de adopción.

“Este es el día que nos conocimos. El estaba haciendo todo lo posible para mantenerse sentado, aunque quería salir desesperadamente. Yo supe enseguida que me lo llevaría a casa conmigo, así que me tome este video para recordar siempre nuestro primer saludo. Los perros de rescate son los mejores perros” escribió el Capitán America, quien busca incentivar a otras personas a adoptar a mascotas y no a comprarlas.

Evans, comparte muchos videos de su can, de los cuales han sido viralizado en las redes sociales.

Fuente: Infobae.