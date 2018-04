La ‘Kardashian jamaicana’ y Usain Bolt, una pareja explosiva

Aunque Kasi Bennett lleva cinco años saliendo con Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, esta semana ha vuelto a ser noticia. No tanto por su relación con el corredor sino por una foto que colgó en Instagram en el carnaval de Kingston, en Jamaica, su país de origen, y en la que sale exhuberante: “Qué afortunado Bolt”, dice uno de los más de 40.000 comentarios que tiene la publicación en la red social.

Bennett, de 28 años, ejerce de modelo y por el éxito de las fotos que publica en sus redes se la puede describir como una influecer: tiene más de 250.000 seguidores en Instragram. Cuando no está publicando un selfie, cuelga una imagen solidaria con menores en situaciones de pobreza en su país. También fotos con Bolt. Algunos la llaman la “Kardashian jamaicana”, en un guiño a su imponente figura.

Bolt y Bennett se conocieron en 2013, pero han llevado su relación con mucha discreción. “He intentado explicarle que cuando se sepa no va a ser como ella piensa”, explicaba el velocista en 2016. “Mucha gente tratará de atacarla, así que le dije que íbamos a hacerlo fácil y tendríamos que estar seguros de que estaba lista para ello”, explicó entonces, “no me escondo, pero no trato de ponerlo en los medios porque sé lo que va a pasar”. Su relación pasó a ser oficial aunque no se prodigan en apariciones.

Él la llama su “primera dama”; ella le describe como “mi jefe”, “mi bebé”, o “leyenda”. A pesar de ese trato cariñoso, sobre su relación pesa la sombra de la infidelidad: en agosto de 2016, en los Juegos de Río, el atleta fue visto con la joven estudiante Jady Duarte, de 20 años. Ella mismo divulgó algunas de las imágenes. Duarte declaró después en una entrevista que “moría de vergüenza” y que “nunca había querido ser famosa”.

Esa revelación precipitó que el noviazgo de Bolt y Bennet se hiciese público. En una entrevista, relacionada con el supuesto lío de Bolt, su hermana, Christine Bolt-Hylton, nombró por primera vez a Kasi: “No creo que eso [en referencia al affair con la estudiante brasileña]haya pasado. Quiere demasiado a Kasi para poner en peligro su relación”.

Solo con la pista del nombre, la red se puso a buscarla y un internauta dijo haber descubierto “a la novia de Bolt”: “Es sexy”, añadió. Ni corta ni perezosa, Kasi se lanzó al barro: “Me hubiera gustado que no lo hubiese descubierto, pero muchas gracias”, escribió en Twitter. Su relación se hizo oficial. En los tabloides, la supuesta infidelidad dio paso a los rumores de boda, tras un viaje de la pareja a Bora Bora. El año pasado, en diciembre, resurgieron tras un viaje de ambos a Tailandia. No hay nada confirmado. Mientras tanto, Kasi B. sigue triunfando en las redes.

Fuente: El Pais