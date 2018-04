Hice este ejercicio de 2 minutos durante 15 días y es muy poderoso

Dominique Astorino es experta en ‘fitness‘. Cuando la revista donde escribe, ‘Popsugar’, le propuso el reto de hacer el ejercicio de plancha dos minutos al día durante dos semanas, lo aceptó sin pensarlo. “Cuando estaba en la universidad, existía un desafío que consistía en ponerse boca abajo, rígida como un tablero en algún lugar extraño y hacerse una foto (supongo que algo loco y viral a finales de los 2000) y era bastante divertido. El que acabo de hacer ya no lo ha sido tanto“, explicaba.

“Decidí desafiarme a mi misma haciendo esta tabla diaria para ver si notaba al final alguna diferencia física o mental. Aunque definitivamente tonifiqué y fortalecí algunos músculos como los abdominales, el principal objetivo era desarrollar un plan. Aquí os dejo algunas cosas que puedes hacer en tu propia tabla“, explica.

Hazlo tuyo

Consejo número uno para este desafío: puedes personalizarlo. “El mío es así porque hacerlo durante dos minutos me resulta fácil y siento que es algo que puedo hacer a diario. Difícil, pero no tan malo como para no terminarlo, como me pasaba con otros entrenamientos“, explica Astorino.

Escoge una posición que te parezca lo suficientemente desafiante para tu cuerpo y en la que puedas controlar cualquier incomodidad o lesión. “Empecé haciendo este ejercicio, pero unos días después me di cuenta de que no era un gran reto, así que en vez de hacerlo apoyada en las manos, lo hice en los antebrazos hasta que sentí que el músculo temblaba un poco.”

Más esfuerzo

En dos semanas, hacer esta tabla de dos minutos por día no se había vuelto pan comido. Astornino se había anticipado y pensaba que al final del día 14 sería todo genial y apenas se esforzaría, pero por desgracia, todos los días tuvo que ir un poco más lejos.

“Una cosa que aprecié fue la activación abdominal. Ocurrió más rápido que en otros entrenamientos. Me volví muy consciente de cómo era mi núcleo y de cómo lo estaba usando en todo, desde el entrenamiento de fuerza hasta SoulCycle. Terminé sintiendo que tenía una base más sólida para trabajar. Este fue un pequeño y agradable beneficio del desafío de tablas”.

Pequeñas metas

“Si eres como yo y te pones metas demasiado grandes, a menudo pasas por alto el valor de las más pequeñas. Esta fue una lección para no dar por sentadas algunas de ellas y aprender a no menospreciar el poder de añadir algo como esto a tu rutina. Si tengo una tabla de dos minutos todos los días, ¿qué más puedo hacer? ¿Puedo agregar dos minutos de meditación todos los días? ¡Tal vez podrías añadir un movimiento más de entrenamiento de fuerza!

Este ajuste de objetivos me recordó mi reciente conversación con el entrenador de celebrities y la estrella de Revenge Body, Latreal Mitchell. “Líbrate y establece metas realistas. Pon un objetivo que puedas hacer todos los días durante una semana. Hazlo suficientemente temprano como para poder desayunar“, me dijo. Ella notó que esta era esencialmente la clave para el éxito de la pérdida de peso, pero realmente no lo vio claro hasta que experimentó su propia victoria.

Más poderoso de lo que piensas

“Una gran cosa que aprendí de este pequeño experimento es que cada minuto de tu día puede utilizarse para algo importante. ¿Cómo puedes maximizarlo? ¿En qué estás usando cada minuto en cada momento? ¿En qué pierdes el tiempo? Incluso la mínima dedicación a algo que no te sirve puede sumar con el tiempo y agotar tu energía emocional y física. Canaliza tus minutos en algo que te sirva”.