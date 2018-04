Ed Sheeran en conversaciones para protagonizar la próxima película musical de Danny Boyle

El cantante inglés Ed Sheeran está en conversaciones para unirse al elenco de la próxima apuesta fílmica del destacado cineasta Danny Boyle.

El intérprete de Shape of You negocia su participación en una comedia musical dirigida por el realizador tras cintas como Trainspotting y Quisiera ser millonario, y cuyo guión está en manos de Richard Curtis (Realmente amor).

Según Daily Mail, la trama cuenta la historia de un hombre que un día, despierta percatándose que es el único que recuerda los temas de The Beatles.

Hasta ahora, se sabe que este filme contará con las actuaciones de la actriz Lily James (Darkest Hour, Baby Driver, Cenicienta) y Himesh Patel (Eastenders). Kate McKinnon (Ghostbusters, Saturday Night Live) está en negociaciones para sumarse al reparto, al igual que Sheeran.

El rodaje de la cinta comenzaría en los próximos meses.

El músico británico ha hecho varias incursiones en cine y TV. Una de las más comentadas y recientes fue su participación en la séptima temporada deGame of Thrones, donde compartió escena con la actriz Maisie Williams (Arya Stark en la serie), como un soldado Lannister. Sheeran también ha hecho apariciones en la cinta El bebé de Bridget Jones, la serie The Bastard Executioner y la serie Home and Away.

Fuente: