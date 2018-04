Nuevo tema musical de Danilo Parra: Like.

LIKE es la nueva propuesta musical del cantautor Danilo Parra. Este artista es considerado por su trayectoria como ícono del Pop-Tropical en Ecuador debido a sus grandes éxitos bailables, tales como: “Preciosa”, “ Amor de Feisbuk”, ¿Y Por Qué? , Entre otros.

Este nuevo proyecto musical es novedoso porque combina su inconfundible estilo con el género urbano haciendo de LIKE una fusión perfecta para bailar y disfrutar.

La letra y música de esta canción fue escrita por Danilo Parra y la producción se realizó en Medellín-Colombia con músicos y productores de gran trayectoria en el género urbano y que han trabajado con artistas de la talla de J Balvin, Maluma, entre otros.

Considerando la influencia actual de las redes sociales y el poder de un “Like” (me gusta) que para muchos es una forma de medir popularidad y simpatía, Danilo decidió hacer una canción con esta temática.

El sencillo Like narra la historia de un hombre que creía sentirse libre de una relación pasada pero que al recibir un Like de su ex, despierta nuevamente sentimientos en El.

Danilo Parra está de gira por Ecuador y por varios países visitando a distintos medios de comunicación estrenando el video oficial de Like.