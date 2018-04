Brad Pitt ingresa en el club de los ‘novios trofeo’ de Hollywood

Desde hace unos semanas un nombre no deja de resonar en las publicaciones del corazón: Neri Oxman. La multipremiada arquitecta, diseñadora y profesora del prestigioso MIT estadounidense ha asaltado un territorio desconocido por su presunta relación con Brad Pitt. En la última semana y media People, US Weeklyy Page Six han ido desvelando poco a poco datos sobre la presunta relación sentimental que mantiene desde hace seis meses la diseñadora que inventó la “ecología material” y que diseña arquitectura biodegradable a la que definen como “una mujer avanzada a su tiempo“. A esta israelí-estadounidense de 42 años la han bautizado como la heredera de Zaha Hadid (nunca se conocieron pero el día que la arquitecta murió su mail “explotó” con correos de amigos y profesionales animándola a tomar su testigo). Oxman dirige en el MIT el grupo de investigación Mediated Matter, donde se difuminan las fronteras de arquitectura, ingeniería, computación y ciencia, aplicadas a un diseño contemporáneo práctico. Anteriormente casada con el compositor argentino Osvaldo Golijov, ha diseñado máscaras 3D para Björk, wearables y su trabajo ha sido expuesto en el MoMA. Siguiendo la estela de Amal Alamuddin, ella engrosa la lista del clubo de los ‘novios trofeo’ de Hollywood:

Amal Alamuddin, abogada de alto nivel especializada en la defensa de derechos humanos (casada con George Clooney)

La reconocida abogada a nivel internacional Amal Alamuddin se casa con un actor. El titular que ningún medio generalista se atrevió a publicar al informar de la boda de George Clooney fue uno de los más exitosos del año en Internet. Lo publicó Bussiness Woman Media y se compartió casi medio millón de veces en Facebook y fue tuiteado otras 12.000 veces. “Amal Alamuddin, abogada de alto nivel de 36 años que trabaja entre Nueva York e Inglatera, figura prominente en la defensa de los derechos humanos y de los refugiados internacionales, se ha rebelado contra la tendencia de las profesionales de su campo y se ha casado con… un actor”. Amanda Rose firmaba un texto que venía a decir lo que Amy Poehler y Tina Fey certificaron ante millones de espectadores en los Globos de Oro, cuando presentaron al “marido de la abogada de derechos humanos que trabajó en el caso Enron, fue consejera de Kofi Annan en cuanto a Siria y fue una de las tres personas seleccionadas por una comisión de las Naciones Unidas sobre las violaciones de guerra en la frontera de Gaza”. Aquí, quien de verdad importa no es ese actor que, entre otros logros, apareció en la primera temporada de Friends. Aquí, la jefa es ella. Hasta The Guardian lo vio claro cuando tuiteó la aparición de la pareja en la alfombra roja: La abogada de derechos humanos Amal Alamuddin y su marido han llegado.

En apenas unos meses, el soltero de oro se convirtió en lo que Stacy Keibler (y otra alargada lista de mujeres) era cuando paseaba de su brazo en galas y festejos. Clooney ahora es el ‘marido de’. El marido trofeo. Él presume de etiqueta: “Amal, cualquiera que fuese la alquimia que nos unió, no puedo estar más orgulloso de ser tu marido”, dijo en los Globos. Cualquiera no se casa con la mujer que, según Time, “si fuese americana, podría derrotar a Hillary Clinton como presidenta”.

Alamuddin ejerce de cabecilla de una nueva banda de CEO’s en Silicon Valley, abogadas reputadas, publicistas internacionales o directoras de renombre que han optado por comprometerse con actores de los grandes estudios.

Tasha McCauley, directiva de robótica en Silicon Valley (su marido es Joseph Gordon Levitt):



El 20 de diciembre de 2014, la cofundadora de la compañía robótica Fellow Robots, situada en el Research Park de la NASA en Silicon Valley, donde ejerció de CEO hasta agosto de ese año, se casó en una ceremonia privada en su casa con el adorable protagonista de 500 días juntos (ese que se quedaba colgado de Zooey Deschanel). McCauley también es profesora de tecnologías aceleradas e inteligencia artificial en la Singularity University y, actualmente, es directora de desarrollo de negocio en Geosim, una compañía de tecnología geoespacial de la que es copropietaria. A esta ingeniera todavía le queda tiempo para dirigir la Ten to the Ninth Plus Foundation (10^9+), una organización centrada en fortalecer el cambio tecnológico a nivel mundial. Con un perfil poco público en lo sentimental, a Tasha (según su LinkedIn) le gusta “construir cosas, descubrir cómo funcionan y pasar mucho tiempo pensando cómo hacer que las interfaces faciliten la creatividad”. Si optas por seguir a McCauley en Twitter, no esperes que tuitee imágenes de su marido viajando en el tiempo en Looper, ella es más de hablar sobre robots, experimentos sobre el cerebro y de preveer cómo será realmente el futuro.

Sophie Hunter, directora de ópera, guionista, actriz y cantante (Benedict Cumberbatch es su marido)



Esta graduada en Oxford, tras estudiar varios años teatro de vanguardia en l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq en París, tiene un laureado currículo en el mundo del teatro experimental. Al cargo de varios compañías, ha sido la responsable de dirigir varias óperas como El Rapto de Lucrecia, La Flauta Mágica o Los fantasmas de Henrik Ibsen. En 2007 ganó el premio Samuel Beckett por dirigir y escribir la obra de vanguardia The Terrific Electric, que se pudo ver en el Barbican Centre de Londres. Experta en navegación, amante del tenis y amiguísima de Max Osterweis (creador de la firma SUNO), también ha actuado en varias series de televisión y películas. Ha cantado en francés y en inglés en los dos álbumes que ha lanzado y se ha casado con un actor experto en hacer photobombs en las galas de premios.

Tras trabajar para Goldman Sachs, Credit Suisse y Societe Generale, Bagshawe aterrizó en el mundo publicitario en MergerMarket, donde ejerció de directiva global de relaciones públicas de esta compañía especializada en el análisis de fusiones y adquisiciones. De ahí pasó a ser socia de la agencia de comunicación estratégica Finsbury. Tras mantener una relación de varios años con un estudiante de Eton reconvertido en intérprete/modelo de Burberry, Bagshawe (también) formalizó su compromiso anunciándolo en la sección Forthcoming Marriages del Times. Se casaron en la Babington House de Somerset.

Alexi Ashe, abogada de derechos humanos y asistente del Fiscal del distrito de Brooklyn (su marido es Seth Meyers)



Esta abogada especialista en derechos humanos trabaja como asistente del fiscal del distrito de Brooklyn y ha conducido investigaciones contra el tráfico sexual en la ciudad. Lo hace tras pasar años en Human Rights First, donde, tal y como refleja su cuenta de Twitter, asistía en el protocolo para víctimas de violencia doméstica, trata de blancas y asilo político internacional. Ashe conoció en una boda al encantador presentador del late night que lleva su nombre, tras años de noviazgo, formalizó su relación en una ceremonia íntima en Martha’s Vineyard en 2013. Ashe, además, ha parido a su segundo hijo en el hall de su edificio antes de llegar al hospital.