“Nuestros microbios intestinales pueden controlar la respuesta al cáncer”

R. Este conocimiento se ha traducido en una terapia conocida como inhibidores de punto de control inmunitario. Esta es una ruta clave en el microambiente del tumor que inhibe la respuesta inmune. Ahora hay varias drogas basadas en anticuerpos que se dirigen a PD-1 o PD-L1 para tratar el cáncer y están teniendo un efecto dramático. Este tipo de tratamiento ya ha sido aprobado para tratar 10 tipos de tumores. Primero para melanoma y cáncer de pulmón, riñón, y el año pasado se aprobó para todos los tumores, indistintamente de su localización, que tengan una tasa de mutación alta. Esto está beneficiando a los pacientes de muchas formas, aunque no todos responden al tratamiento.

P. Unos dos tercios de los pacientes no responden a estos nuevos fármacos. ¿Se puede solucionar ese problema?

R. Ahora se están buscando marcadores biológicos que ayuden a predecir quién responderá al tratamiento y crear terapias combinadas de estos y otros fármacos de forma que más gente pueda curarse. Nuestro trabajo es encontrar otras rutas de inhibición, como LAG-3 y Tigit. En modelos animales hemos visto que si bloqueas dos de estas rutas puedes tener mejores resultados. Pero no sabemos si bloquear dos de estos elementos afecta a las mismas células que bloquear otros dos diferentes. Parte de nuestro trabajo actual es entender esas combinaciones.

P. Usted investiga si los microbios intestinales provocan que la inmunoterapia no funcione en algunos pacientes

R. Nuestro microbioma puede controlar nuestra respuesta al cáncer y otras enfermedades con un factor inmunológico. Estamos estudiando cómo los microbios intestinales determinan la inmunidad antitumoral y, en particular, qué microbios o qué moléculas microbianas interactúan con PD-1. Una forma de usarlo sería a través de trasplantes microbianos combinados con inmunoterapia de PD-1. Otro es identificar las moléculas microbianas más interesantes, producirlas, y suministrarlas junto a la inmunoterapia.

P. ¿Qué le parecen otro tipo de tratamientos en desarrollo como los virus oncolíticos y las vacunas?

R. Son muy interesantes. Yo colaboro con Catherine Wu en un proyecto para tratar el glioblastoma con vacunas de neoantígenos. Hay tumores que llamamos calientes, porque están inflamados, pero otros son fríos, y con esos tienes que pensar en nuevas estrategias para hacer que el sistema inmune se infiltre en ellos y los ataque. La vacunación es una forma de hacer que un tumor se caliente para poder matarlo.

P. Usted es la única mujer a la que se destaca entre los pioneros de la inmunoterapia. En muchos países, incluido EE UU, las médicas ganan menos que los médicos. En oncología además ocupan menos puestos de responsabilidad. Es un problema que afecta a muchas otras disciplinas ¿Cómo podría evitarse?

R. Las mujeres necesitan más apoyo durante su carrera, especialmente cuando empiezan a tener hijos. Necesitamos mecanismos que les permitan compaginar la familia y la carrera. Yo he tenido estudiantes así y las he apoyado para que puedan seguir siendo productivas y pasen al siguiente nivel. Nuestras sociedades deben hacer más para que las mujeres con talento no sean expulsadas de sus carreras.

P. En España ha habido una reducción significativa del gasto en investigación respecto a otros países europeos. ¿Qué le diría al presidente del Gobierno sobre la conexión entre la ciencia básica y los beneficios para la sociedad?

R. He tenido la oportunidad de hablar ante el Congreso de EE UU sobre esto y creo que la historia de PD-1 es un ejemplo magnífico de cómo la ciencia básica puede aportar beneficios para todos. Nosotros no comenzamos esta investigación con la idea de tratar el cáncer, y mira dónde ha llevado. La investigación básica es la carretera que lleva al futuro. Todo el mundo debería tener conocimientos básicos de ciencia desde una edad muy temprana porque al final esa población educada va a tener que votar sobre asuntos que tienen que ver con la ciencia. Es importante que todos sepamos que los descubrimientos importantes pueden tardar mucho tiempo en llegar.