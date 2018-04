Gobierno Chileno prohibirá uso de bolsas plásticas en todo el pais

“La contaminación ambiental generada por las bolsas plásticas es un problema mundial. Según estimaciones de la Asociación de industrias del plástico, en Chile se usan 3.400 millones de bolsas plásticas al año, lo que se traduce en 200 bolsas anuales por persona, de las cuales una gran parte termina en rellenos sanitarios o en el medio ambiente. En respuesta a este problema, más de 55 municipalidades han establecido regulaciones para el uso o entrega de bolsas plásticas, desde el ámbito de lo voluntario. A través de una ley general los criterios serán uniformes y se evitará los problemas prácticos que puede conllevar para una empresa el tener regulaciones diferentes en cada comuna”, dice Cubillos.

¿Por qué resolvieron proponer una prohibición total en todo el territorio y no solo en 102 comunas costeras? ¿Estuvo mal diseñada la propuesta del gobierno anterior?

La contaminación por bolsas plásticas es un problema que se genera no sólo en las comunas costeras. Además tiene un sentido de igualdad la aplicación para todo el territorio de un problema que es de todos.

¿La indicación sustitutiva incluye las multas o infracciones a la normativa? ¿Quién fiscalizará?

Teniendo presente la experiencia de los municipios en la implementación de ordenanzas ambientales, es que consideramos idóneo que tengan un rol activo en la fiscalización de la medida. Se establece una multa a beneficio municipal de 5 unidades tributarias mensuales por cada bolsa entregada, la cual será impuesta por el Juzgado de Policía Local correspondiente. El monto y forma de aplicar la sanción es un tema que se discutirá durante la tramitación legislativa

Bolsas biodegradables

Según Cubillos, la mayoría de los proyectos de ley presentados en el Congreso establecen la prohibición de bolsas plásticas no biodegradables, como una solución a la contaminación ambiental. Pero estudios realizados por el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Normalización (INN) han concluido que, a nivel internacional, no existe una norma técnica que permita certificar la biodegradabilidad de las bolsas de polímeros no renovables en condiciones naturales. “Es decir, las bolsas plásticas de materiales como el polietileno o polipropileno requieren de procesos industriales para su degradación, por lo que cuando se van al vertedero o relleno sanitario no se degradan. Por esta razón la prohibición a la que apunta el ejecutivo no hará referencia a la condición de biodegradabilidad”, dice.

¿Qué tipo de comercio es el primero en que comenzará a regir la medida?

La iniciativa tendrá en consideración un plazo razonable para la entrada en vigencia de la prohibición por parte de los establecimientos de comercio, para que el mercado y la ciudadanía puedan adaptarse a la medida. También se está evaluando incorporar una vigencia diferida para las empresas de menor tamaño.

¿Cree que la discusión en torno a esta iniciativa será rápida y Chile podrá tener prohibición total en 2019?

Hay un consenso transversal en esta medida. Muchos parlamentarios de distintos sectores son autores de diferentes mociones. Son los que también nos están empujando a apurar y sacar adelante la ley.

La industria del plástico (Asipla) ha sido critica a los anuncios de prohibiciones y en ocasiones anteriores ha dicho que el 94% de las personas usa las bolsas para botar basura ¿Se ha reunido con ellos?

Durante la tramitación legislativa se podrá escuchar a todos los sectores que quieran emitir su opinión. A Asipla y a todos los que lo soliciten, y también a los alcaldes de comunas que ya han implementado la medida para que nos cuenten cómo han solucionado esos eventuales problemas.

Es importante entender que Chile se debe ajustar rápido a la tendencia mundial. Inglaterra acaba de hacer un “Pacto de Plásticos” en que 40 compañías británicas se comprometen a que el año 2025 el 100% de sus envases estarán preparados para ser reciclados.