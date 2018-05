Rompió el silencio la ex esposa del depredador sexual Harvey Weinstein

El escándalo afectó de lleno a Chapman no solo en su vida personal, sino en la profesional. Con su marca Marchesa vistió a muchas actrices, pero en los últimos premios Oscar no hubo ni una sola estrella vestida por la boutique. “No nos pareció adecuado contactar con ninguna, dada la situación. Todas las mujeres que fueron heridas merecen respeto y quiero darles todo el tiempo que necesiten. Realmente es un momento de duelo“.