“Luis Miguel, la serie”: revelan que Luisito Rey le daba drogas al cantante para combatir el cansancio

Recientemente, el histórico director del Festival de la Canción de Viña del Mar, Sergio Riesenberg, se había manifestado respecto al vínculo de Luis Miguel con las drogas y también con la prostitución en el ciclo mexicano Sale el Sol: “Ningún niño que vive encerrado en la pieza de hoteles del mundo, y al que entretienen con prostitutas, puede ser feliz. Un niño que no se relaciona con amigos de la misma edad, que no fue al colegio, que no estudió… No puede ser feliz. No hizo una vida de niño o de joven”.