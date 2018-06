Trucos para ahorrar y no dejarte el sueldo en la compra del ‘súper’

Si eres de los que les gusta perder poco dinero cuando vas al supermercado, toma nota de estos trucos para hacer la compra sin dejarte el sueldo. Aunque no lo creas, con un poco de previsión y prestando atención a los pequeños detalles conseguirás ahorrar en tu carrito mucho más de lo que te imaginas.

Seguro que a veces has acudido para comprar solo un par de artículos y has acabado por llevarte muchos más y gastándote mucho más de lo que te imaginabas. Pero como la alimentación es una necesidad, no hay muchas más alternativas, comprar ingredientes frescos para cocinar en casa sigue siendo la vía más económica e inteligente.

Aun así, no te preocupes, hay una serie de cosas que puedes hacer para que al final de mes tengas algo ahorrado y puedas darte un caprichito. Existen algunas tácticas para evitar gastar más de lo necesario, según ‘Bussines Insider’. Compra inteligentemente con estos trucos para ahorrar dinero y acuérdate de que en las tiendas todo está especialmente pensado y estudiado para que compres más. Lo más importante es la organización. Pon atención y podrás salir victorioso.

Haz una lista

Ir al supermercado con las cosas que realmente necesitas apuntadas en un papel no es ninguna tontería: te ayudará a saber qué es lo que verdaderamente necesitas y, si no te desvías de ella, llenarás tu carrito únicamente con los productos que te hacen falta, no con los que se te van antojando.

Si eres de los que se adapta a los nuevo tiempos y lo del boli y el papel se le ha quedado muy anticuado, tienes algunas aplicaciones en tu móvil que puedes utilizar para hacer esta lista de la compra.

Pack ahorro

Los formatos grandes de los productos suelen denominarse “formato ahorro” o “pack ahorro” por una razón: al llevarte una cantidad mayor, te permiten comprar por menos dinero del que invertirías eligiendo otros envases o lotes más pequeños.

Eso sí, si no sois muchas personas en casa, procura no hacerte con demasiados artículos que caduquen pronto y se puedan estropear, ya que de lo contrario corres el riesgo de que se pongan malos antes de poder consumirlos todos.

Tu mirada es la clave

Mira hacia arriba y abajo: los productos más caros están colocados a la altura de los ojos. Como tendemos a localizar los productos que se encuentran a la altura de la vista, en los supermercados se cuidan de poner los más caros en los estantes que vemos primero. Cuando vayas a hacer la compra, busca los más baratos en los diferentes estantes que están en otras alturas.

Lleva tus bolsas

En la mayoría de los establecimientos cobran dinero por las bolsas de plástico. Por lo tanto, si estás pensando en ahorrar, una buena forma de arañar unos céntimos es llevarlas tuyas propias de casa. Si crees que es una tontería, y que tan solo son unas monedas, piensa en que poco a poco se hace mucho. Además de gastar menos, reutilizándolas también contribuyes a cuidar del medio ambiente, así que puedes matar dos pájaros de un tiro.

No vayas con hambre

Pasa lo mismo que cuando vas a cualquier sitio a comer o cenar. Si vas con el estómago vacío, puedes tener un problema. Muchos vamos al súper después del trabajo o antes de cenar, que es cuando empezamos a tener hambre. Si haces la compra con el gusanillo, adquirirás más productos de los necesarios. Intenta ir a la tienda el fin de semana cuando puedas comprar con el estómago lleno.

Hacerla por internet también puede ser un problema. A medida que vayas viendo los productos, tus ganas de comer te harán coger muchos alimentos que no añadirías en caso de haber comido ya, especialmente los caprichos con más calorías o azúcares.

Descuentos

Los cupones pueden ayudarte a ahorrar cantidades considerables de dinero. Búscalos en las páginas web de los supermercados en los que suelas hacer la compra y estate pendiente de las ofertas que tengan en cada momento. De vez en cuando reparten unos talonarios en los que puedes encontrar algunos de ellos, aprovéchalo y mira qué puedes utilizar.

Todos los establecimientos tienen promociones, descuentos y ofertas, y si estás atento tendrás la posibilidad de ahorrar bastante. Echa un vistazo a los folletos que te lleguen a tu buzón y tenlo en cuenta para hacer la lista de la compra.