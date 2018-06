Demi Lovato se emociona en el escenario tras confesar que ha recaído en el alcohol

La vida tras ser niña Disney no ha sido fácil para Demi Lovato. La cantante y actriz de 25 años ha contado en más de una ocasión que su llegada a la adolescencia y su transición a la etapa adulta no fue sencilla. Ha tenido problemas con el alcohol y las drogas, ha sufrido bulimia y ha pasado por fuertes bajadas de autoestima, e incluso ha tenido que ser tratada en un centro de rehabilitación.

Sin embargo, desde 2012 estaba sobria, como ella misma había explicado. Así era hasta hace apenas unos días: la semana pasada Lovato confesó que había tenido una recaída en el alcohol. Lo hizo mediante un nuevo tema llamado Sober [Sobria], cuya letra dice: “A los que jamás me abandonaron: ya hemos pasado por este camino. Lo siento mucho, ya no estoy sobria”. También dice: “Quiero ser un modelo vital pero solo soy humana… Siento estar en este punto otra vez, prometo lograr ayuda. No era mi intención. Lo siento por mí misma”.

Lovato estrenó el tema la semana pasada, pero no lo había cantado en directo hasta la noche del domingo 24 de junio, cuando actuó en el escenario de un abarrotado Rock in Rio. Entonces Lovato no pudo evitar emocionarse antes los miles de fans que coreaban sus canciones. Ella misma ha subido a su perfil de Instagram y para sus casi 70 millones de seguidores, el vídeo donde se la ve emocionada cantando su tema mientras el público la aplaude.

https://ep02.epimg.net/elpais/imagenes/2018/06/26/gente/1530005658_922973_1530013930_noticia_fotograma.jpg

“Esta noche me subí al escenario, una persona nueva con una vida nueva. Gracias a todos quienes me han apoyado a través de este viaje. Nunca os olvidaré”, escribía Lovato en el texto que acompañaba su vídeo.

Este mes de junio, Lovato ha tenido que cancelar conciertos en Londres a causa de un problema en sus cuerdas vocales. En Rock in Rio Lisboa volvió al escenario con energía y una imagen sensual y cargada de fuerza, hasta despedirse de la capital portuguesa con un tono mucho más intimista y al piano con esta versión tan personal de Sober.

Fuente: El Pais