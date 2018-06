Scarlett Johansson, desnuda en un avión

La actriz está promocionando su última película «Avengers: Infinity War», cuando en el programa de Jimmy Kimmel junto con sus compañeros de reparto, Dave Bautista, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo y Danai Gurira, el presentador propuso un juego en el que desveló la historia más vergonzosa de la actriz.

El juego «Adivina el Vengador», consistía en adivinar de quien se trataba una historia que el presentador explicaba. «Este Vengador fue sorprendido por un desconocido en el baño de un avión», explicaba Kimmel. Todos pensaron que se trataba de Dave Bautista, pero para su sorpresa la historia trataba de Scarlett Johansson.

«Estaba usando el baño en el avión y supongo que no cerré bien la puerta. A veces pasa, pero no sé. Pensaba que lo había hecho. Me giré para coger papel higiénico y enseñé la vagina. ¡Sí, he dicho vagina! ¡Asumidlo! El tipo abrió la puerta, miró hacia abajo y fue como, ‘Uh… oh. ¡Oh!’ Y yo pensé, ‘¡Cierra la maldita puerta!’», explicaba entre risas la intérprete.

Por otra parte, se ha extendido una noticia sobre que Johansson habría participado en una audición para ser la novia de Tom Cruise. Finalmente, la actriz ha enviado un comunicado a la revista «The Hollywood Reporter» en la que tilda esta historia de «gran mentira». «La idea de que una persona pueda hacer una prueba para empezar una relación es degradante», añade la intérprete.

Fuente: Abc