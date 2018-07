John Malkovich se suma al elenco de la serie The New Pope

El actor John Malkovich se unirá al elenco de la serie The New Pope, segunda parte de la serie The Young Pope, protagonizada por Jude Law.

Malkovich, nominado al Oscar por las cintas En un lugar del corazón y En la línea de fuego, es el primer artista confirmado en el reparto de esta nueva entrega, nuevamente bajo el mando del premiado cineasta Paolo Sorrentino(La Grande Beleza).

PUBLICIDAD inRead invented by Teads

The Young Pope narra la controvertida historia del inicio del pontificado del papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia. Interpretado por Jude Law, el atractivo, mordaz e impredecible Pío XIII, debió navegar las disputas de poder del Vaticano, cuestionando la honestidad de sus cardenales y declarando abiertamente su deseo de revolución. The New Pope presentará un nuevo papa y nuevos personajes, que serán revelados próximamente.

La producción de The New Pope, que llegará a Larinoamérica a través de Fox Premium, comenzará en Italia en noviembre de este año.

Los 10 episodios de la primera parte están disponibles en exclusiva en el acceso Premium de la App de FOX en toda América Latina, mientras que la próxima entrega también estará disponible en este servicio.

Fuente: La Tercera