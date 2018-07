‘Grease’ celebra 40 años de éxitos, desgracias y una larga amistad

Las famosas Summer nights de Grease nunca envejecen. Este hito cinematográfico que ahora cumple 40 años está siendo celebrado con proyecciones en todo el mundo, desde el Hollywood Bowl a la organizada por la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas en Nueva York pasando por Cannes. Por el primer amor de Sandy Olsson y Danny Zuko no pasan los años, solo el dinero, dado que Grease lleva recaudados cerca de 350 millones de euros desde su estreno en 1978. No se puede decir lo mismo de sus protagonistas. Las vidas de Olivia Newton-John, de 69 años, y John Travolta, de 64, quedaron por siempre enlazadas con una cinta que catapultó sus carreras a la estratosfera pero que empujó sus vidas a una montaña rusa donde los altos fueron increíbles pero los bajos muy dolorosos.

“Hicimos algo que nos cambió la vida”, reconoce Newton-John a la revista People, orgullosa sobre todo de una cosa: su amistad con Travolta. Ambos se conocieron cuando el actor tenía 23 años y ella, 28. Hubo quien pensó que Olivia era muy mayor para hacer de Sandy, una joven de instituto. Travolta, siempre muy amigo de sus amigos y por entonces ya encumbrado gracias al éxito de Fiebre del sábado noche (1977), lo dio todo por ella. El tiempo le dio la razón. También el tiempo (y los cotilleos de su compañera de rodaje, Didi Conn, la Frenchy de Grease) dejaron al descubierto que por entonces a Travolta le ponía Newton-John, y mucho.

Quizá esa fue la base de una amistad que les ha llevado por lo mejor y lo peor de sus vidas. “Cuando compartes un éxito tan meteórico como ese, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece”, reconoció el actor durante una de las múltiples celebraciones del 40º aniversario. “He estado a su lado durante el nacimiento de su hija, su divorcio, cuando perdió su hermana. Y ella lo mismo, durante mi matrimonio, mis hijos. Un montón de recuerdos compartidos”, añadió el miembro de la Cienciología.

No todos los recuerdos son buenos. Casado desde 1991 con Kelly Preston y padre de Ella Bleu, 18, y Benjamin, 7; su primogénito Jett murió ahogado al sufrir un ataque epiléptico en 2009. En el caso de Olivia Newton-John, la intérprete australiana (aunque nacida en Inglaterra) ha estado casada en dos ocasiones y es madre de Chloe, 32 años. Pero junto a su voz y a su fama, Olivia es también conocida por sus problemas de salud. Diagnosticada con cáncer de mama en 1992, la intérprete se retiró de la vida artística para cuidar de su salud, de su familia y volcarse en la lucha y prevención de esta enfermedad. Sin embargo coincidiendo con este aniversario, la cantante dio a conocer que el cáncer había regresado. Pero Travolta sigue siendo parte de su vida. “John siempre está ahí para echar una mano”, comentó la protagonista del segundo musical más taquillero de la historia, solo superado recientemente por la versión de imagen real de La bella y la bestia.

Esta recaída del cáncer ha impedido que Olivia participe en las numerosas proyecciones de verano que celebran las cuatro décadas de su mayor éxito. De hecho, la cantante confesó recientemente que hace nueve años que vio la película por última vez. Pero esa última vez será difícil de superar. Según contó a la revista InStyle, cuando Travolta se enteró que el actual marido de Olivia, John Easterling, nunca había visto la cinta, decidió organizar un visionado a los postres. Otros habrían puesto el DVD y preparado unas palomitas. Travolta, conocido por sus excesos, no se iba a limitar a algo tan mundano. Acabada la cena en su casa, este piloto con licencia para volar se los llevó a tomar el postre a su avión donde la vieron los cuatro juntos. “Fue una sorpresa. Y mi marido la pudo ver con nosotros dos, la mejor forma de verla”, recordó la intérprete. Como dice la canción con la que concluye Grease, “We’ll always be together”. Siempre estarán juntos.

Fuente: El Pais