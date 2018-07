Partidarios de Correa protestan contra orden de prisión para su líder

Varios miles de simpatizantes del expresidente ecuatoriano Rafael Correa rechazaron el jueves en una protesta, que dejaba 10 detenidos, la orden de prisión dictada contra su líder, indagado por su presunta participación en el secuestro de un opositor.

Los manifestantes, entre ellos diputados afines y exfuncionarios de Correa, se concentraron en un parque del centro moderno para caminar hasta una plaza cercana a la casa presidencial, en el casco colonial y que fue acordonada por la fuerza pública, comprobó la AFP.

La Policía, que informó sobre algunos incidentes, hizo un llamado a la calma a los participantes en la protesta al divulgar por Twitter imágenes de personas atacando a uniformados.

La manifestación dejaba siete agentes golpeados, según el ministerio de Interior.

© Getty Supporters of former President Rafael Correa clash with police, near the government palace during a rally in support of Correa after a judge ordered him jailed for failing to appear in court as required as part of a kidnapping probe, in Quito, Ecuador, Thursday, July 5, 2018. (AP Photo/Dolores Ochoa)

Los correístas, que formaron una gruesa columna que cubrió varias cuadras, lanzaron consignas contra el mandatario Lenín Moreno, quien es acusado por Correa de estar detrás de un complot en su contra tras ser aliados y partidarios del movimiento oficialista, en el poder desde hace una década.

Desde que Moreno asumió en mayo de 2017, ambos sostienen una pugna de poder que llevó a la crisis al oficialismo y a que perdiera la mayoría en la Asamblea Nacional (con 74 de los 137 escaños) debido a una división.

“Al gobierno, que sepa que el pueblo no va a permitir que siga persiguiendo a Correa y a la gente que trabajó con él”, expresó a la AFP Ricardo Patiño, quien ocupó diversos ministerios en el gobierno de Correa -de quien Moreno fue vicepresidente entre 2007 y 2013-.

© Getty Supporters of Ecuador’s former President Rafael Correa clash with police during a protest after an Ecuadorean judge ordered Correa to be jailed as part of a case involving the kidnapping of a lawmaker, in Quito, Ecuador July 5, 2018. REUTERS/Daniel Tapia

El martes, la justicia ecuatoriana dictó orden de prisión preventiva y activó una circular roja de la Interpol con fines de extradición contra Correa, quien vive en Bélgica con su familia y ha dejado entrever que pedirá asilo en ese país.

La Fiscalía indaga al exmandatario socialista por los supuestos delitos de asociación ilícita y secuestro del opositor Fernando Balda en Bogotá en 2012. El exlegislador suplente acusa a Correa de ordenar su fugaz rapto.

A su paso hasta la céntrica plaza de Santo Domingo, los manifestantes gritaron “Fuera Moreno, fuera” y “Correa, amigo, el pueblo está contigo”, así como pusieron en alto carteles con leyendas como “Si te metes con Rafael, te metes conmigo” y “Yo soy Correa”.

“Estamos convencidos de que es una persecución política”, dijo a la AFP Mariana Durango, una farmacéutica de 42 años que se declaró una “incondicional correísta”.

Moreno, quien afirma que respeta la autonomía de la función judicial, sostuvo el jueves que su exaliado Correa debería regresar a Ecuador para comparecer ante la justicia.

“Debería venir, y a veces desearía verdaderamente que resulte inocente de lo que se le acusa”, señaló Moreno en un encuentro con la prensa extranjera en la sede del gobierno nacional en Quito.

Fuente: Msn