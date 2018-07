George Clooney, hospitalizado en Cerdeña tras un accidente de moto

El actor estadounidense George Clooney, de 57 años, ha resultado herido leve hoy tras sufrir un accidente de moto en la isla italiana de Cerdeña, donde se encontraba para rodar su nueva serie de televisión, Trampa-22, que desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y narra las peripecias de un soldado estadounidense, Yossarian, durante la Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar las misiones que el ejército les impone.

El accidente se produjo en Costa Corallina, cerca de la localidad de Olbia, cuando la moto en la que viajaba, un scooter, ha chocado con un coche. Eran las ocho de la mañana. Según las primeras informaciones un coche se llevó por delante a la moto que conducía el actor. El comandante de la Policía de Olbia, Giovani Mannoni ha explicado que se están investigando las causas y la responsabilidad del accidente. En el Mercedes solo iba el conductor. “El accidente no fue culpa de Clooney”, ha adelantado el policía.

Tras el impacto, el conductor del vehículo se detuvo y llamó a una ambulancia, que trasladó al actor al hospital Juan Pablo II, donde se encuentra aún ingresado.

Según el periódico local La Nuova Sardegna, Clooney ha sido sometido a un TAC, que ha descartado una lesión grave. Según este mismo medio, el actor sufre un leve trauma en la pelvis y moratones en una rodilla y un brazo, aunque oficialmente sus condiciones “son confidenciales”

Al conocerse el accidente se ha desplazado hasta el lugar de los hechos Amal Clooney, la esposa del actor que se encuentra en la isla junto a él. La familia ha alquilado una lujosa villa en la zona para acompañar al actor durante estas semanas de rodaje. Con ellos están sus hijos mellizos, Ella y Alexander, que acaban de cumplir 1 año.

El actor sufrió otro accidente de tráfico en el año 2007, cuando iba en moto con su pareja de entonces, Sarah Larson. Clooney se fracturó una costilla y su novia se torció el tobillo.

La serie en la que trabaja Clooney ahora trata de una comedia antibelicista que el autor Joseph Heller escribió en 1961 y en cuya adaptación televisiva el actor da vida al superior de Yossarian, el coronel Cathcart. De esta forma, George Clooney ha regresado a la pequeña pantalla, medio que frecuentó en sus inicios como actor y donde empezó a despuntar gracias a series como The Facts of Life o Roseanne. En 1994 comenzará a interpretar al pediatra Doug Ross en el drama médico Urgencias. En 1998 dejó la serie para labrarse una carrera en el cine.

El pasado junio, Clooney y su esposa, que siempre han tratado de preservar su intimidad, dieron muestras de la fuerte unión que hay entre ambos durante la entrega de los Premios del American Film Institute (AFI). El momento más emotivo de la noche fue cuando Amal Clooney salió al escenario para hablar del premiado, su marido. También dedicó unas palabras a sus hijos, de los que no suele hacer declaraciones: “Llenan nuestra casa de risas y felicidad y eso incluso antes de que los niños hayan descubierto que papi es Batman, un zorro parlante y amigo de Mary Poppins. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Felicidades por este gran honor que recibes esta noche. Estoy orgullosa de ti, pero también sé que cuando nuestros hijos descubran no solo lo que has hecho, sino también lo que eres, estarán muy orgullosos de ti”. La emoción fue tal, que el actor acabó entre lágrimas.

Fuente: El Pais