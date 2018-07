Tras la salida de Cristiano Ronaldo, otra estrella podría abandonar el Real Madrid

Con la salida de su ex compañero Cristiano Ronaldo, el ex jugador del Tottenham tendrá que buscar garantías y asegurarse los minutos de juego que no tuvo durante gran parte de la temporada anterior. Ahora podría contar con mas tiempo de juego, siempre y cuando Florentino Pérez no haga efectivo el fichaje de una estrella como Neymar o Kylian Mbappe, quienes firmarían con la titularidad asegurada.