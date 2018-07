El día que Robert de Niro salvó a Martin Scorsese: “¿No quieres vivir para ver crecer a tu hija?”

A Scorsese no lo convencía la historia, o estaba demasiado mal como para ver su potencial. Sin embargo, comenzó a investigar y se fue interesando cada vez más, sobre todo luego de ver las particularidades de la relación entre La Motta y su hermano Joey. “Los dos eran boxeadores. Joey era más joven, más guapo, y tenía mucha labia. A Joey se le ocurrió que podía ser más útil representando a su hermano. No tendría que recibir golpes, seguiría ligando con chicas y, además, le pagarían. Y como yo también tengo un hermano, me fue muy fácil conectar con esa tensión. Me di cuenta de que allí había una película”, contó el director.