Estudio desmiente que platos más pequeños hacen comer menos

De acuerdo a una nueva investigación realizada por la Universidad de Ben-Gurión del Néguev ubicada en Israel, comer en platos más pequeños no hace que la persona coma menos.

Según la creencia popular, comer en un plato más pequeño puede ayudar a las personas a adelgazar, ya que provoca que coman una porción más pequeña engañando al cerebro y creando la ilusión de que la porción es más grande de lo que es.

De acuerdo a la investigación, cuando las personas tienen hambre el tamaño del plato no importa, pues terminarán comiendo la misma cantidad de comida, e incluso a veces más.

La creencia se basa en algo llamado Ilusión Delboeuf, una ilusión óptica en donde se ve alterado cómo las personas perciben el tamaño de algo. En la siguiente imagen, la figura que tiene un círculo que lo rodea parece a ratos más grande que el otro.



By Famousdog at English Wikipedia, CC BY 3.0, Link

Sin embargo, de acuerdo al estudio, esta ilusión no aplica a las porciones de platos.

“El tamaño del plato no importa tanto como creemos”, indicó el Dr. Tzvi Ganel, director del Laboratorio de Percepción Visual y Acción del Departamento de Psicología de la universidad. “Incluso si tienes hambre y no has comido, o si estás intentando reducir la cantidad que ingieres, una porción se ve similar independiente de si llena un plato pequeño o si está rodeado de espacio en un plato grande”.

En el estudio, los investigadores entregaron a los participantes fotografías de una pizza dispuesta en platos más grandes o pequeños a un grupo que no había comido por tres horas, y a otro grupo de personas que habían comido recientemente. Aquellos que tenían hambre eran mejores al juzgar proporciones e identificar si la pizza había sido colocada en platos más grandes o pequeños.

Esto sin embargo, solo se limitaba a la comida, pues ambos grupos eran igual de malos en comparar los círculos negros de la Ilusión Delboeuf.

En conclusión, el hambre estimula el procesamiento analítico de mayor manera, por lo que las personas con hambre no son fácilmente engañadas con la ilusión óptica.

“En la última década, restaurantes y otros negocios de comida han utilizado progresivamente platos más pequeños para reducir el consumo de comida”, indica el Dr. Ganel, otro de los expertos que participaron en la investigación. “Este estudio desmiente esa noción. Cuando las personas están hambrientas, especialmente cuando están a dieta, es menos probable que sean engañados con el tamaño del plato, y es más probable que se den cuenta de que están comiendo menos, lo que los hace más propensos a comer en exceso más adelante”.