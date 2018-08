Melanie Griffith, irreconocible en una sesión de fotos: el impactante antes y después

La actriz, que lleva cuatro años divorciada de Antonio Banderas, habló acerca de la soltería y asegura que cree en el amor pero que no se volvería a casar. “Me encantaría enamorarme, tener un romance, una relación, pero no lo he hecho. Sigo buscando. He tenido un par de amantes pero no una relación”, aseguró.