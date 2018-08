El mítico Yeti regresa en dos cintas animadas

“Indiscutiblemente, la figura en líneas generales era exactamente como un ser humano, caminando erguido y deteniéndose ocasionalmente en algunos arbustos. Apareció como algo oscuro contra la nieve y, por lo que pude ver, no llevaba ropa”. Esa fue la forma en que en 1925, el fotógrafo y miembro de la Royal Geographical Society, N.A. Tombazi, describió su encuentro con la mítica criatura bautizada yeti, u “hombre de las nieves”, que desde tiempos inmemoriales ha sido parte del folklore de los Himalayas. Un ser de aspecto casi humano, que en el siglo XX pasó a ser parte de la cultura popular y, por ende, de la historia del cine y la TV.

Y aunque no ha alcanzado el nivel de figura pop de su primo norteamericano Pie Grande -protagonista de cintas como Harry y los Henderson y El hijo de Pie Grande-, el yeti ha conseguido papeles en películas como Monsters, Inc. -donde le da la bienvenida a los Himalayas a los monstruos Sully y Mike-, el corto de Looney Tunes titulado The Abominable Snow Rabbit y en la serie británica Doctor Who. Un lugar en el mundo del espectáculo que ahora se amplía con su participación protagónica en dos largometrajes animados que debutarán en nuestro país: Pie Pequeño (2018) y El monstruo de las nieves (2017).

Esta última es una realización de la empresa canadiense Productions 10th Ave. que se ambienta en los años 50. Su relato lleva a la ciudad de Quebec de 1956, donde se unen los destinos de Nelly Maloye, una novata detective privada, y Simon Picard, un joven científico e investigador de la universidad local. Poco después de conocerse, gracias al financiamiento del ambicioso Edward, la impulsiva Maloye se une al metódico y pragmático Picard en un viaje que los llevará al Tibet, para demostrar la existencia del elusivo yeti. Como su guía, Simon lleva un diario de explorador que supuestamente contiene la ubicación de la guarida de la criatura. Una misión donde contarán con la ayuda de Tensing, un joven guía sherpa, y que los enfrentará a incontables peligros en el corazón del Himalaya.

La cinta, dirigida por Pierre Greco y Nancy Florence Savard, y que se estrenará mañana en Chile, debutó en el TIFF Kids International Film Festival -el apartado infantil del Festival de Cine de Toronto- a comienzos de año, recibiendo críticas positivas que destacaban su humor y atractiva animación, especialmente enfocada en los niños más pequeños. “Las audiencias jóvenes en busca de una aventura trotamundos tienen que ver la cinta. Ésta además está llena de acción y tiene una o dos valiosas lecciones para considerar”, afirmó el periodista Bruce Demara, de The Toronto Star.

Para el 27 de septiembre, en tanto, está fijado el debut en salas locales -y un día después en Norteamérica- de Pie Pequeño, una producción de Warner Animation Group, dirigida por Karey Kirkpatrick y Jason Reisig, y que cuenta con las voces, en su versión original, de Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, Gina Rodriguez y Danny DeVito, entre otros. En su relato, la acción ya no se centra en los humanos, sino que en el yeti y toda una población de estas criaturas que habita una aldea en medio de las altas montañas del Himalaya.

Uno de ellos es el joven Migo, quien se convierte en el centro de las noticias locales luego de que afirma haber tenido un encuentro cercano con un ejemplar de la mítica especie que ellos denominan Pies Pequeños o humanos. Y aunque es tildado de loco por la mayoría de sus congéneres, Migo logra llamar la atención de un grupo que cree en la existencia de los Pie Pequeños, entre los que se cuentan Meechee, la bella hija del jefe de la aldea, y Gwangi, un macizo creyente de las teorías conspirativas.

Fuente: La Tercera