Janet Jackson lanza canción con Daddy Yankee

La excitante década de 1980 dejó grandes estrellas pop, entre ellas, Madonna, Whitney Houston y la menor del clan Jackson, es decir, Janet Jackson, diva célebre que ha regresado en 2018 para demostrar quién manda en esta industria, después de que en 2017 dio a luz, con 50 años de edad, a su primer hijo, también, a principios de este año recibió el premio Ícono en los Billboard, y lo celebró con un performance de sus grandes éxitos, dejando a más de uno con la boca abierta.

Ahora, llega recargada, con un peinado diferente y música lista para salir a bailar, tiempo después de presentarse en el festival de música Panorama and Essense, este viernes lanzó su nuevo sencillo, titulado Made for Now, en compañía del reggaetonero boricua, Daddy Yankee.

Así es, la intérprete de Nasty, le apunta esta ocasión al género urbano, sensación musical del momento. Este sencillo es lo primero que lanza desde 2015, con su álbum titulado Unbreakable, solo que ahora tiene una imagen más afro y divertida, coherente con estos tiempos.

El vídeo de la canción fue dirigido por el estadounidense Dave Meyers, el escenario de esta producción es la cosmopolita Nueva York, en su barrio más hype, Brooklyn, en medio de una fiesta intima. Janet está acompañada de un ejercito de bailarines, mientras expresa las líricas pegajosas de esta canción con ayuda de una coreografía sensacional.

Daddy Yankee colabora como el peso pesado del reggaeton que es, acompaña a la diva con versos audaces y divertidos, “!Arriba la raza! Estamos en la casa /Dale si está en banda todo lo que te atrasa/ Muévete eso rapi-rápido/ Muévete eso rapi-rápido” corea el puertorriqueño.

Asimismo, las dos celebridades musicales cantaron Made For Now en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dejando bailando a todo el público presente. Se espera que Janet Jackson se presente en los próximos premios de la industria, para dar un adelanto de lo que será el próximo álbum o EP de la cantante.

