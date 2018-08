Película Billionaire Boys Club de Kevin Spacey obtiene desastroso debut en EE.UU.

La película Billionaire Boys Club, que cuenta con la actuación del polémico actor Kevin Spacey, obtuvo un desastroso debut en las salas estadounidenses.

La cinta se estrenó el viernes pasado, llegando solo a 11 salas. Ese día, el proyecto recaudó únicamente US $ 126. La cifra se extendió solo a US$ 618 en su fin de semana estreno.

La película, dirigida por James Cox, cuenta además con las actuaciones de Ansel Elgort, Taron Egerton y Emma Roberts, y relata la historia real de dos amigos que, junto a sus ex-compañeros de la Uiversidad de Harvard, crean un fondo de inversiones que los lleva a lo más alto de la sociedad.

La cinta se estrenó a mediados de julio a través de video on demand, lo que claramente incidió en la taquilla. Si embargo, las acusaciones de acoso y abuso sexual contra Spacey condenaron al proyecto.

Meses antes del estreno, la empresa Vertical Entertainment emitió un comunicado defendiendo su decisión de lanzar la película de todas formas, aún sabiendo las denuncias contra el actor. “Esperamos estas angustiosas acusaciones sobre el comportamiento de una persona, que no se conocían públicamente cuando la película se hizo hace casi dos años y medio y de alguien que tiene un papel secundario y pequeño en Billionaire Boys Club, no empañen el lanzamiento de la película”, decía el escrito.

Tras conocerse las denuncias contra Spacey, el artista fue despedido de la última temporada de House of Cards (Netflix). Además, fue sacado de la cinta de Ridley Scott All the Money in the World, y sus escenas fueron reemplazadas por el actor Christopher Plummer. Este último logró una nominación al Oscar por su trabajo.

Fuente: La Tercera