Corrupción y sangre tras el oro que Maduro quiere vender a los venezolanos

Si hay algo que no brilla es el oro venezolano, por sus orígenes oscuros y depredadores. Pero eso no es lo que importa al presidente, Nicolás Maduro, a la hora de vender sus lingotes a los venezolanos, como anunció este domingo en el marco de un plan de «ahorro y recuperación económica».

En su programa televisado, Maduro mostró imágenes de las piezas: «El lingotico de 1,5 gramos va a costar 3.780 bolívares (63 dólares al cambio oficial) para el plan de ahorro de todos los trabajadores», explicó. El segundo es de 2,5 gramos y costará 6.300 bolívares (105 dólares). Según afirmó, los lingotes de oro provienen de Guayana, estado Bolívar, y tendrá el certificado del Banco Central de Venezuela. «Los aguinaldos de este año van a ser sustanciosos, pero yo no quiero que se los gasten todo, lo que quiero es un plan de ahorro seguro y estable», recalcó.

El mandatario no abundó en detalles sobre esta venta pública de oro, la primera de este tipo en la historia republicana. El oro siempre ha estado limitado a formar parte de la reserva monetaria financiera nacional y destinada a operaciones internacionales. Las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV) han caído de 37.000 millones de dólares a un mínimo histórico de 8.500 millones, de los cuales 7.000 millones son en oro y 1.500 millones en efectivo.

El ex director del BVC y diputado José Guerra aseguró a ABC que Maduro no puede usar el oro de las reservas del máximo instituto emisor para venderlas al público por estar prohibido. Pero sí puede vender cualquier otro que no forme parte de las reservas monetarias.